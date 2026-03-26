De la Katy Perry și surorile Kardashian la actrițe precum Jessica Alba și Julianne Moore, tot mai multe vedete folosesc terapia cu lumină roșie. Fie că vorbim de măști futuriste, dispozitive portabile sau panouri LED, tratamentele promit o piele mai frumoasă și alte beneficii pentru sănătate. Iar piața globală este proiectată să depășească 1 miliard de dolari până în 2030, o cifră care ridică o întrebare simplă: funcționează cu adevărat?

De la NASA la Harvard: ce spune știința

La prima vedere, ar putea părea doar un alt moft costisitor. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Chiar și medicii care erau sceptici la început recunosc că există dovezi solide în spatele acestei tehnologii, cunoscută și sub numele de fotobiomodulare. „Am crezut că este doar cea mai recentă modă pentru a-i face pe oameni să-și cheltuiască banii”, a recunoscut dr. Rachel Reynolds, de la Beth Israel Deaconess Medical Center, afiliat la Harvard. „Dar există literatură medicală legitimă care o susține.”

Iar cercetarea nu e deloc nouă. Interesul pentru fotobiomodulare a explodat după ce NASA a efectuat experimente cu lumină roșie pe plante, în spațiu, încă din anii 1990.

Piele mai fină și păr mai des

Deci, cum vine asta? tratamentul non-invaziv folosește lumina în infraroșu apropiat (de la LED-uri sau lasere) pentru a stimula mitocondriile, acele „centrale energetice” din celulele noastre. Acest proces poate crește producția de colagen, poate îmbunătăți acneea, reduce roșeața cauzată de soare și poate calma inflamația.

Un studiu din 2005, la care au participat 90 de pacienți, a arătat rezultate concrete. După opt tratamente efectuate pe parcursul unei luni, majoritatea au declarat că au pielea mai fină și mai catifelată, mai puțină roșeață și pete pigmentare estompate. E drept că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a autorizat (un proces mai puțin riguros decât aprobarea) mai multe dispozitive cu lumină roșie pentru uz casnic, destinate tratării pielii.

Și beneficiile nu se opresc aici. FDA a autorizat, si, șepci și căști cu lumină roșie pentru tratarea căderii părului. Dr. Zakia Rahman, profesor de dermatologie la Stanford Medicine, explică mecanismul: „Dilatarea vaselor de sânge permite ca mai mult sânge și nutrienți să ajungă la foliculii de păr. Folosită constant timp de mai multe luni, lumina roșie a demonstrat că regenerează părul subțiat. Dar trebuie menționat și că, atunci când persoana încetează să aplice lumina roșie, efectele se opresc.”

Mai mult decât beneficii pentru piele?

Dincolo de dermatologie, terapia este folosită în oncologie pentru a trata durerea și aftele bucale la pacienții cu cancer. „Poate ajuta, si, la eliberarea de neurotransmițători precum endorfinele, care sunt analgezice naturale,” conform informațiilor de la Brown Health. V-ați gândit vreodată că ar putea ajuta și creierul?

Se pare că da. Lumina în infraroșu apropiat emisă de căști speciale poate pătrunde prin craniu, expunând creierul la efectele sale. Un studiu din 2021 a constatat că doar șase minute pe zi, timp de două luni, au îmbunătățit funcțiile cognitive la zeci de pacienți cu demență ușoară până la moderată.

Atenție, nu e un leac universal

Lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

În ciuda rezultatelor promițătoare, nu toate beneficiile vehiculate au și date care să le susțină. Dr. Rahman și Stanford Medicine avertizează că afirmațiile privind utilizările pentru demență, disfuncție erectilă și durere cronică nu au „niciun rezultat validat științific.” Aceeași sursă adaugă: „În timp ce regenerarea părului și reducerea ridurilor au dovezi destul de solide pentru a susține utilizarea terapiei cu lumină roșie, alte aplicații, cum ar fi îmbunătățirea performanței atletice, duc lipsă de date.”

Ideea este susținută și de Cleveland Clinic, care subliniază că, deși cercetările sunt vechi de zeci de ani, domeniul este încă în dezvoltare. „Majoritatea cercetătorilor spun că rezultatele de până acum par promițătoare, dar că sunt necesare mai multe studii de calitate, cu un număr mai mare de persoane.”

Riscuri și cum să o folosești corect

Folosită conform instrucțiunilor, terapia cu lumină roșie pare sigură. Unele persoane pot experimenta o durere ușoară temporară sau iritații ale pielii. Însă utilizarea incorectă a produselor poate duce la probleme mai serioase, cum ar fi leziuni ale retinei (de la laserele îndreptate spre ochi) sau chiar arsuri ale pielii. Recomandarea generală este să căutați dispozitive autorizate de FDA sau să apelați la un dermatolog, care poate oferi tratamente mai puternice și mai sigure.

Pentru a vedea rezultate, este nevoie de consecvență, adică mai multe ședințe pe parcursul a săptămâni sau luni. Dr. Mary Stevenson, dermatolog la NYU Langone Health, oferă un sfat practic pentru începători: „Începeți cu doar câteva minute, ajungând treptat la aproximativ trei ori pe săptămână.”