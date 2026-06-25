La șapte luni de când a devenit mamă, Ilona Brezoianu, actriță și prezentatoare de televiziune, vorbește deschis despre o situație familiară multor cupluri, dar rar exprimată: vacanțele și programul se organizează acum în funcție de copil, iar o ieșire în doi, de două zile, a devenit subiect de negociere în familie.

Dincolo de acest anunț, aspectul important pentru multe mame este că Ilona și soțul ei, Andrei, caută încă să-și găsească noul echilibru care să includă bebelușul, odihna lor și relația de cuplu. Nu este vorba despre o familie fără ajutor sau cu un program lejer. Dimpotrivă, Ilona lucrează la emisiunea „Neatza” de la Antena 1, joacă în spectacole de teatru și pregătește o nouă premieră în toamnă, în timp ce acasă îl cresc pe Matei, care are acum șapte luni.

Ilona Brezoianu a participat recent la Unica Urban Party 2026, eveniment la care s-a lansat BABY UNICA, ediția iunie-august 2026, iar ea și Matei apar pe prima copertă. Imaginile de mai jos reflectă energia acestei perioade, distinctă de glamourul clasic de eveniment: o mamă activă, cu multiple angajamente profesionale, care încearcă să gestioneze totul concomitent.

Prima lecție este recunoscută: vacanța arată diferit

Dacă și dumneavoastră aveți un copil mic, probabil cunoașteți deja modul în care se schimbă criteriile. Alegerea nu mai este doar despre preferințe personale, ci despre ceea ce este mai simplu de gestionat. Ilona a menționat că vacanța de familie va fi în România, la mare, pentru a rămâne aproape de casă și pentru a evita, cel puțin acum, un zbor în afara țării cu Matei. Destinația exactă nu a fost anunțată.

În interviul publicat pe 25 iunie 2026, potrivit Libertatea, actrița a explicat clar logica din spatele acestei alegeri:

Acesta este, de fapt, aspectul util al relatării: uneori, soluția potrivită nu este cea mai spectaculoasă, ci cea mai simplu de implementat. Pentru un bebeluș de șapte luni, a fi aproape de casă poate reduce stresul părinților, minimiza necunoscutele și oferi un plan de rezervă în caz de oboseală sau schimbări bruște ale programului copilului.

Timpul în doi nu apare spontan. Se planifică și, uneori, se asimilează treptat

Unul dintre cele mai sincere aspecte din povestea Ilonei este legat de despărțirile scurte de copil. Ea și Andrei nu au reușit încă escapada de două zile doar pentru ei. Au testat o singură noapte fără Matei, iar experiența nu a fost deloc idealizată.

Ilona Brezoianu, actriță și prezentatoare de televiziune, a descris sentimentul pe care mulți părinți îl au la prima ieșire fără copil:

„Da, ar fi prima noastră escapadă de când am născut. Am încercat până acum doar o seară să dormim fără el. Nu ne-a fost foarte simplu, pentru că ne era dor de el și nu prea ne-am odihnit. Dar facem progrese, încercăm să ne despărțim de el măcar o seară sau două, ca să ne putem și noi odihni.”

Și aici se găsește un reper util pentru cititor: dacă prima încercare nu decurge fără probleme, nu înseamnă că faceți ceva greșit. Înseamnă doar că vă adaptați. Ilona spune chiar că „facem progrese”. Uneori, o noapte este doar o noapte de test, nu o soluție definitivă.

Însă există un detaliu care modifică semnificativ ecuația: ajutorul concret din familie. Nu promisiuni vagi, ci disponibilitate reală.

Ajutorul de la bunici face diferența când programul de muncă rămâne intens

Ilona nu și-a întrerupt cariera. Este la „Neatza”, joacă în teatru și pregătește o nouă premieră pentru toamnă, fără ca data exactă să fi fost anunțată până acum. Pentru multe femei, acest aspect subliniază un lucru esențial: revenirea la muncă după naștere depinde nu doar de voință, ci și de rețeaua de sprijin disponibilă.

În cazul ei, sprijinul vine din ambele părți ale familiei. Părinții Ilonei s-au mutat în București și sunt disponibili cu normă întreagă, iar și părinții lui Andrei locuiesc tot în București. Aceasta înseamnă, concret, că există persoane care pot prelua copilul la filmări, repetiții, spectacole sau când apare nevoia de câteva ore de somn.

„Sunt la Neatza. La teatru, bineînțeles, urmează să scot și o premieră nouă în toamnă, deci muncesc destul de mult. Sunt însă fericită că părinții mei sunt aici și ne ajută. Ei s-au mutat în București și sunt disponibili full-time. Ne bazăm și pe părinții lui Andrei, care locuiesc tot în București. Toată lumea și-ar dori să ne ajute cât mai mult. Slavă Domnului, toți sunt implicați și ne sprijină foarte mult.”

Nu toate familiile beneficiază de acest sprijin. Dacă nu există bunici aproape, ideea utilă de reținut de aici este alta: timpul în doi și timpul de odihnă necesită organizare intenționată, nu așteptarea unui moment ideal. Chiar și în povestea Ilonei, cu bunici implicați cu normă întreagă, detașarea de copil se învață pas cu pas.

Bucuria se regăsește în lucrurile mărunte, nu doar în planurile ambițioase

Pe lângă program, vacanțe și negocieri, Ilona a vorbit și despre latura simplă, luminoasă, a primelor luni cu un copil: observațiile cotidiene, asemănările fizice, gesturile, veselia.

Despre Matei, ea a spus: „Cred că da, e foarte simpatic. Suntem tare împliniți și mândri de el, pentru că este un copil vesel și ne aduce bucurie în fiecare zi.” Când a venit vorba despre asemănări, a recunoscut că discuția rămâne deschisă în familie: „Andrei crede că nu e chiar copia mea fidelă. Vede acolo trăsături și de la el. Da, recunoaște că ochii sunt de la mine, dar în rest spune că seamănă cu el. Dar eu sunt de părere că băieții seamănă cu mamele, așa că nu știu ce să zic. Însă văd și eu că are trăsături și de la Andrei. De exemplu, Andrei are ochii un pic mai alungiți, iar Matei a luat forma ochilor lui.”

Faptul concret anunțat până acum este acesta: vacanța cu Matei va fi la mare, în România, iar prima escapadă în doi a Ilonei Brezoianu și a lui Andrei a rămas, momentan, la stadiul de plan de două zile negociat acasă.