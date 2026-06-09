V-ați gândit vreodată cum trece timpul peste idolii adolescenței noastre? Taylor Lautner, actorul care a frânt inimi în seria Twilight, se pregătește pentru cel mai important rol din viața lui. El și soția sa, care poartă exact același nume, Taylor (Tay) Lautner, așteaptă primul lor copil. Anunțul a fost făcut pe Instagram, unde cei doi au postat fotografii idilice realizate pe un câmp, ea purtând o rochie albă vaporoasă, iar el o ținută lejeră.

Dincolo de pozele perfecte de pe rețelele sociale, miza reală pentru orice viitoare mamă este sănătatea și liniștea emoțională. Tay a demonstrat că planificarea este esențială, făcând teste de fertilitate în ianuarie 2025 la recomandarea medicului, un pas pe care multe dintre noi ezităm să îl facem din teama de rezultate.

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Cum a început povestea lor de iubire

Dar viața bate adesea scenariile de la Hollywood.

Povestea lor a început destul de simplu în 2018, când sora actorului, Makeena Moore, a jucat rolul de Cupidon la o seară de jocuri. Relația a devenit oficială rapid, urmată de logodna din 2021 și o nuntă restrânsă în noiembrie 2022, în California. Iar acum, familia se mărește, așa cum a relatat Unica într-un articol publicat recent.

„Ce poate fi mai frumos decât doi Taylor Lautner?” – Taylor și Tay Lautner, Viitori părinți

Și reacțiile nu au întârziat să apară. Colegii din seria cu vampiri s-au bucurat enorm pentru ei.

„Oh, Doamne… inima-mi explodează. Vă iubesc! Abia aștept să văd cum se desfășoară această călătorie ca părinți” – Nikki Reed, Actriță

Fricile absolut normale ale maternitatii

Să fim serioase, oricât de mult îți dorești un copil, anxietatea vine la pachet cu testul pozitiv. Tay, în vârstă de 29 de ani, a vorbit extrem de deschis despre aceste temeri (un lucru pe care îl apreciem mereu la femeile din spațiul public).

„Uneori ne simțim puțin speriați. Cum creștem copii care să aibă curajul să vorbească deschis sau să simtă că pot veni la noi? E înfricoșător” – Tay Lautner, Soția actorului

Până la urmă, testele ei medicale au ieșit bine, ea mărturisind că are multe ovule, o veste care i-a adus liniștea necesară pentru a face acest pas. Iar Taylor, ajuns la 34 de ani, și-a dorit dintotdeauna o familie mare.

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Cei doi viitori părinți se pregătesc acum pentru sosirea bebelușului și amenajarea camerei.