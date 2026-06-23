Un decret recent emis de conducătorii Afganistanului modifică din nou viața femeilor din țară, de această dată chiar în sfera cea mai personală: căsătoria. Noul act normativ face imposibil pentru o femeie să iasă dintr-o relație nedorită, iar pentru unele aceasta înseamnă să rămână captive într-o căsnicie nealeasă.

Efectul concret al decretului este pierderea libertății de a spune nu, atât înainte de nuntă, cât și după. Un caz elocvent este cel al unei tinere care și-a văzut soțul pentru prima dată chiar în ziua nunții. Această schimbare nu este doar o problemă juridică. Este o intruziune care pătrunde în casa, corpul și mintea unei femei, zi după zi.

O căsătorie nedorită nu mai are ieșire

Ce înseamnă aceasta în viața reală este simplu de înțeles și dificil de suportat: o femeie poate ajunge să trăiască alături de un bărbat pe care nu l-a ales și de care nu se mai poate desprinde legal. Libertatea de a-și alege partenerul dispare, iar libertatea de a pleca dispare, de asemenea.

Aici se află miza cea mare. Când o femeie nu mai poate ieși dintr-o relație nedorită, nu discutăm doar despre lipsa unei opțiuni romantice. Discutăm despre siguranță, despre autonomie, despre cum arată fiecare zi. Pentru femeile prinse într-o astfel de căsnicie, efectele pot influența totul: starea emoțională, sănătatea fizică, sentimentul de control asupra propriei vieți.

Experiențele din relații abuzive sau profund dezechilibrate arată adesea același lucru: corpul reacționează la stresul constant. Anxietatea, epuizarea, teama și tensiunea permanentă nu rămân doar la nivel mental. Iar când nici plecarea nu mai este posibilă, presiunea devine una de durată.

Impactul este social și intim

Decretul talibanilor nu anulează doar un drept formal, ci și o formă de apărare. În multe locuri, posibilitatea de a părăsi o relație reprezintă ultima plasă de siguranță atunci când o căsnicie devine forțată, umilitoare sau periculoasă. În Afganistan, noua regulă elimină tocmai această opțiune.

Mai mult, o femeie care nu își poate alege partenerul și nu poate încheia relația rămâne fără control asupra celor mai importante decizii personale. Cine îi este soț. Cum arată viața de familie. Ce viitor are. Pentru dumneavoastră, ca cititor, poate părea un lucru aproape imposibil de imaginat. Însă pentru multe femei de acolo, aceasta devine realitatea cotidiană.

Potrivit Antena3, decretul recent face viața femeilor din Afganistan și mai dificilă, iar noua lege a căsătoriei blochează ieșirea din relațiile nedorite. Formula pare rece pe hârtie. În viața reală, ea înseamnă ani petrecuți într-o legătură impusă.

Ce știm și ce nu a fost explicat public

Din datele publicate până acum, știm sigur două lucruri: decretul este recent, iar efectul lui este că femeile nu mai pot părăsi relațiile nedorite. Nu au fost anunțate public, în informațiile disponibile până acum, condițiile exacte de aplicare, categoriile de vârstă afectate sau eventualele excepții.

Iar acest aspect contează. Când lipsesc detalii despre cum se aplică o lege, incertitudinea apasă și mai tare pe cei vizați. O regulă neclară, dar severă, poate produce și mai multă teamă, pentru că femeile nu știu nici unde se termină interdicția, nici dacă mai există vreo cale reală de protecție.

Nu au fost precizate nici organizații sau inițiative care le-ar putea ajuta pe femeile afectate să facă față acestei situații. De asemenea, nu a fost anunțată o imagine verificată despre cum este perceput decretul de populația generală din Afganistan, fie de femei, fie de bărbați.

Ce alte drepturi sunt atinse, chiar dacă decretul vizează căsătoria

Chiar dacă actul normativ vizează direct căsătoria, efectul său trece dincolo de statutul marital. Când o persoană nu poate alege cu cine trăiește și nu poate pleca, sunt atinse și alte drepturi personale: libertatea de decizie, siguranța personală, controlul asupra propriei vieți și demnitatea.

Însă poate cel mai dificil de acceptat este faptul că o astfel de regulă normalizează ideea că voința femeii poate fi ignorată, nu ca excepție, ci ca normă. Iar o societate în care alegerea personală este anulată în cadrul căsătoriei păstrează și adâncește inegalitatea dintre femei și bărbați.

Pentru a înțelege pe scurt ce schimbă acest decret, răspunsul este acesta: modifică raportul de putere dintr-o relație, într-un singur sens.

Faptul confirmat până acum rămâne acesta: în Afganistan, prin decretul recent al talibanilor, femeile nu mai pot ieși din relații nedorite, iar una dintre ele și-a văzut soțul pentru prima dată chiar în ziua nunții.