Consiliul de Regenți al Sistemului Universitar Texas A&M a numit-o pe Dr. Susan Ballabina drept unic finalist pentru funcția de președinte al universității. Anunțul a fost făcut joi, 30 noiembrie, iar acum urmează o perioadă obligatorie de așteptare de 21 de zile înainte ca numirea să poată fi oficializată.

Conducere remarcabilă într-o perioadă dificilă

Alegerea ei a fost susținută ferm de conducerea sistemului universitar. Bill Mahomes, președintele Consiliului de Regenți, a declarat că Ballabina este persoana potrivită pentru a naviga provocările actuale. „Dr. Ballabina este alegerea potrivită pentru a conduce Texas A&M în timp ce ne confruntăm cu o lume în schimbare rapidă și cu un peisaj al învățământului superior în continuă evoluție. Conducerea ei de la demisia președintelui Banks a fost remarcabilă.”

Iar cancelarul John Sharp a întărit ideea, subliniind dedicarea ei față de instituție: „Nimeni nu este mai dedicat acestei universități decât Dr. Ballabina. Conducerea ei ca președinte interimar a fost un model pentru toți cei din Sistemul A&M, și știu că va continua să inspire excelență la Texas A&M pentru anii ce vor urma.”

O carieră de 30 de ani la A&M

Susan Ballabina nu este un nume nou pentru Texas A&M. Cariera sa în cadrul universității se întinde pe aproape trei decenii, începând din 1994, când a fost asistent universitar absolvent. De-a lungul anilor, a ocupat diverse funcții, de la profesor și șef de departament, până la vice-rector și, mai recent, vicepreședinte senior și director de operațiuni.

O ascensiune impresionantă.

Ea a preluat funcția de președinte interimar în luna iulie a acestui an, după demisia predecesoarei sale, M. Katherine Banks.

Sprijin din partea liderilor studențimii

Numirea a fost primită cu entuziasm și de către reprezentanții studenților, care au lăudat deschiderea ei spre dialog. Andrew Applewhite, președintele asociației studenților, a spus: „Sunt incredibil de entuziasmat de numirea Dr. Ballabina ca finalist unic. În timpul petrecut ca președinte interimar, ea a demonstrat o dorință de a asculta studenții și de a lucra cu liderii studenți pentru a îmbunătăți experiența studenților.”

Și Meredith Clayton, purtătorul de cuvânt al Senatului Studențesc, a avut cuvinte de laudă. „Dr. Ballabina a fost o parteneră incredibilă pentru Senatul Studențesc în acest semestru. A fost întotdeauna dispusă să se întâlnească cu noi și să ne asculte preocupările. Știu că va continua să fie o susținătoare a studenților în rolul ei permanent.”

Dar de ce este acest sprijin atât de important acum?

Umbra scandalului McElroy

Numirea vine după o perioadă tulbure pentru universitate. Fostul președinte, M. Katherine Banks, a demisionat pe 21 iulie pe fondul unui scandal legat de încercarea eșuată de a o angaja pe profesoara de jurnalism Kathleen McElroy. lucrurile s-au complicat serios atunci, iar universitatea a avut nevoie de stabilitate.

E drept că Ballabina (care a preluat interimatul imediat după) a avut de gestionat o situație deloc simplă, reușind, se pare, să restabilească încrederea. Acum, conform legislației statului, urmează perioada de așteptare de 21 de zile. După acest interval, Consiliul de Regenți o poate numi oficial în funcția de președinte.