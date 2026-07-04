O trusă medicală de vacanță bună nu înseamnă să cari jumătate de farmacie după tine. Înseamnă să ai exact lucrurile care te pot scoate dintr-un disconfort mic sau dintr-o situație neprevăzută, fără să pierzi timp prețios din concediu. Sue Ojageer (farmacistă cliniciană) spune că trusa chiar merită gândită înainte de plecare, în funcție de destinație, activități, istoricul medical și persoanele cu care călătorești.

Antihistaminice, șervețele antiseptice, unguent cu antibiotic, plasturi, analgezice și un termometru digital sunt baza recomandată pentru adulți. Peste această listă vin elementele de prevenție: dezinfectant pentru mâini, cremă cu protecție solară, repelent împotriva insectelor și plicuri cu săruri de rehidratare orală. Practic, nu acoperi doar ce tratezi, ci și ce poți evita din start.

„O trusă medicală de călătorie nu trebuie să fie complicată; trebuie doar să fie personalizată. Planificarea din timp, în funcție de destinație, activități, istoricul medical și persoanele cu care călătorești, poate face toată diferența dacă apare o situație neprevăzută.”

Asta schimbă puțin felul în care îți faci bagajul. Dacă pleci la plajă, accentul cade pe protecție solară, hidratare și insecte. Dacă mergi mult pe jos sau ai drumeții în plan, plasturii pentru bășici devin mult mai utili decât par când îi pui în bagaj. Iar dacă vacanța e într-o zonă cu temperaturi ridicate, tabletele cu electroliți sunt recomandate pentru prevenirea deshidratării.

Trusa nu arată la fel pentru city break, hiking sau vacanță cu copii

Exact aici apare partea practică pe care mulți o sar. O listă universală sună comod, dar nu te ajută la fel de bine. Pentru drumeții, Ojageer recomandă plasturii pentru bășici. Pentru regiuni izolate, unde accesul la apă potabilă este limitat, soluția utilă este să ai la tine tablete pentru purificarea apei sau un filtru portabil. Dacă știi deja că vei sta ore în șir pe drum, în soare sau în zone greu accesibile, micile diferențe din trusă pot conta mai mult decât orice produs cumpărat la întâmplare la destinație.

Iar pentru familii, lista se schimbă din nou. Trusa pentru bebeluși și copii mici ar trebui să includă antipiretice pediatrice, spray nazal cu ser fiziologic, cremă pentru iritațiile de scutec și soluții cu electroliți pentru rehidratare. Nu e deloc același lucru cu trusa unui adult care pleacă într-un weekend la mare.

Pentru persoanele în vârstă, recomandarea merge și spre lucruri pe care le uiți ușor, deși sunt esențiale în viața de zi cu zi: ciorapi compresivi, încărcătoare, baterii și dispozitive medicale necesare, cum sunt monitoarele. E genul de detaliu care pare banal acasă, dar în vacanță poate strica complet programul dacă lipsește.

Dacă iei tratament, rezerva din bagajul de mână nu e un moft

Una dintre cele mai utile recomandări este pentru cei care pleacă având deja un tratament. Sue Ojageer spune că medicamentele trebuie luate în cantitate suficientă pentru întreaga călătorie, plus o rezervă pentru 3-7 zile, păstrată în bagajul de mână. Dacă zborul se amână, bagajul întârzie sau apare orice schimbare de plan, tocmai acea rezervă îți păstrează vacanța sub control.

„Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac călătorii este să nu aibă un plan de rezervă în cazul în care se îmbolnăvesc sau rămân fără medicamente.”

Pentru persoanele cu alergii severe, mesajul este și mai clar: medicația de urgență prescrisă nu ar trebui lăsată acasă, inclusiv epinefrina. Aici nu mai vorbim despre confort, ci despre o măsură de siguranță care trebuie pusă în bagaj înaintea altor lucruri mult mai tentante.

Și mai e ceva foarte simplu, dar foarte adevărat. Potrivit Mediafax, farmacista recomandă să iei cu tine produse pe care le cunoști deja și pe care le-ai mai folosit. În mijlocul unei vacanțe, ultimul lucru de care ai nevoie este să cauți sub presiune un produs nou, într-o farmacie necunoscută, eventual într-o altă limbă.

„Este întotdeauna mai ușor să ai la tine produsele cu care ești deja familiarizat decât să le cauți în timpul călătoriei.”

Repelentul rămâne pe listă, dar merită ales cu mai multă atenție

Lista de prevenție include repelent împotriva insectelor, însă apare și un detaliu interesant: un studiu recent a arătat că unele specii de țânțari au început să fie atrase de repelentele pe bază de DEET, folosite de zeci de ani. Asta nu înseamnă să scoți automat repelentul din bagaj, ci să nu tratezi produsul ca pe o garanție absolută doar pentru că este un clasic.

Dacă pleci într-o zonă cu insecte multe, e un semn bun să nu te bazezi pe un singur gest. Trusa te ajută, dar contează și faptul că o adaptezi locului în care mergi și tipului de vacanță pe care îl ai. Uneori, exact lucrurile mici fac diferența între o zi pierdută și o vacanță care merge mai departe fără bătaie de cap.

Lista scurtă pe care merită să o verifici înainte să închizi bagajul

Pentru un adult, baza recomandată rămâne aceasta: antihistaminice, șervețele antiseptice, unguent cu antibiotic, plasturi, analgezice, termometru digital, dezinfectant pentru mâini, cremă cu protecție solară, repelent și săruri de rehidratare orală. Adaugi apoi ce se potrivește vacanței tale: plasturi pentru bășici, tablete cu electroliți, tablete pentru purificarea apei sau filtru portabil, dispozitive medicale, produse pentru copii și, foarte important, tratamentul complet plus rezerva de 3-7 zile în bagajul de mână.

Dacă faci lista asta înainte de plecare, nu în seara dinainte, ai șanse mult mai mari să nu uiți exact lucrul de care ai avea nevoie primul.