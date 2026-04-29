Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a publicat rezultatele unui studiu de siguranță de mare anvergură, care a scos la iveală că 15 probe de lapte praf pentru sugari au fost contaminate cu bacteria Cronobacter sakazakii. E drept că procentul este mic, sub 1% din totalul de 1.635 de mostre analizate, însă descoperirea vine în contextul sensibil al crizei din 2022.

Unul dintre cele mai ample studii de până acum

Studiul, desfășurat pe o perioadă de opt ani, între 2014 și 2022, a analizat probe de la zeci de producători. Donald A. Prater, directorul interimar al Centrului pentru Siguranța Alimentară și Nutriție Aplicată din cadrul FDA, a subliniat amploarea efortului. „Acesta este unul dintre cele mai ample studii privind laptele praf pentru sugari efectuate vreodată”, a declarat el.

din cele 1.635 de eșantioane verificate, 15 au ieșit pozitive pentru Cronobacter. Vestea bună este că nicio probă nu a fost contaminată cu Salmonella.

Vigilență sporită după criza din 2022

Acest program de supraveghere proactivă vine după ce, în 2022, o retragere masivă de produse de la fabrica Abbott Nutrition din Sturgis, Michigan, a creat o criză națională. Atunci, mai mulți sugari s-au infectat cu Cronobacter, iar doi dintre ei au decedat. V-ați fi așteptat la mai puțină vigilență după un asemenea scandal?

Iar oficialii FDA susțin că lecțiile au fost învățate. „Rezultatele arată că măsurile noastre sporite de siguranță și eșantionarea proactivă funcționează”, a adăugat Prater. Numai că problema pare să fie mai răspândită decât s-ar crede la prima vedere.

De unde proveneau probele contaminate

Cele 15 probe pozitive nu proveneau dintr-un singur loc. Ba chiar au fost identificate în produse de la 12 unități de producție diferite, atât din Statele Unite, cât și din afara țării. Cel mai important detaliu este, însă, că toate loturile contaminate au fost „interceptate înainte de a ajunge pe piață” și ulterior distruse, asigură agenția.

Până la urmă, sistemul pare să fi funcționat de data aceasta.

Dar Prater avertizează că pericolul nu a trecut complet. „Deși numărul de probe pozitive este redus, acesta subliniază necesitatea unei vigilențe continue din partea producătorilor.”

Angajamentul FDA pentru siguranță

Comisarul FDA, Dr. Robert M. Califf, a întărit mesajul, promițând o monitorizare atentă a industriei. „FDA se angajează să se asigure că laptele praf pentru sugari este sigur și vom continua să tragem la răspundere companiile”, a afirmat acesta.

Angajamentul vine și în contextul în care răspunsul agenției (considerat lent de mulți critici) la criza Abbott din 2022 a fost intens dezbătut. Acum, prin acest program de supraveghere pe termen lung, FDA încearcă să demonstreze că a trecut de la o abordare reactivă la una proactivă, menită să prevină viitoare crize.