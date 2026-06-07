Serena Williams se întoarce pe terenul de tenis la 44 de ani, la turneul HSBC Championships de la Londra. Fosta lideră mondială va juca la dublu feminin alături de canadianca Victoria Mboko, în vârstă de doar 19 ani, după ce a primit un wild card pentru competiția de la Queen’s Club. Este prima ei apariție oficială de la retragerea emoționantă de la US Open din 2022.

De ce ne atrage atenția o astfel de mutare? Dincolo de cifrele impresionante ale carierei sale, revenirea Serenei este o lecție superbă despre cum poți face lucrurile pur și simplu pentru bucuria ta personală, fără presiunea de a demonstra ceva cuiva. Noi, femeile, ne punem adesea o grămadă de limite legate de vârstă, de așteptările celor din jur sau de statutul de mamă. Dar iată că o sportivă legendară ne arată că poți spune oricând un simplu „de ce nu?”, indiferent de etapa vieții în care te afli.

Presiunea este zero

Și chiar așa stau lucrurile în cazul ei. Așa cum a explicat într-un interviu recent acordat publicației Independent, decizia de a lua din nou racheta în mână a venit dintr-o relaxare totală. Cu 23 de titluri de grand slam la simplu și 319 săptămâni petrecute pe locul unu în clasamentul WTA, jucătoarea americană a subliniat că nu mai caută trofee disperate.

„Nu am nevoie să câștig. Am câștigat mai mult decât au câștigat majoritatea oamenilor în întreaga lor viață, așa că nu este atât de important pentru mine și este important să îmi reamintesc asta, pentru că nu am nimic de demonstrat. Nu am nimic de pierdut, iar aici am doar de câștigat.” – Serena Williams, jucătoare de tenis

Să fim serioase, de câte ori nu ne stresăm inutil pentru lucruri complet minore? Abordarea ei este absolut revigorantă.

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Iar momentul ales nu este deloc întâmplător. Cu doi copii acasă (pe care îi are cu fondatorul Reddit, Alexis Ohanian), prioritățile s-au schimbat clar.

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O vară pentru familie și distracție

E drept că, în anul 2022, nu folosise cuvântul „retragere”, ci preferase să spună că „evoluează departe” de tenis. Acum, motivația ei principală este legată strict de familie. Faptul că fetițele ei pot vedea cum joacă mama lor cântărește enorm pentru ea. Olympia este deja mai mare, în timp ce Adira este încă foarte mică.

„Întreaga călătorie este de genul, nu pun nicio presiune pe mine. Pentru mine chiar acum, este vorba despre atât de multe elemente. Este vorba cu adevărat despre copiii mei care ajung să mă vadă jucând. Este vară, copiii nu sunt la școală, așa că este un moment perfect să ies acolo, să mă distrez și să văd ce se întâmplă.” – Serena Williams, jucătoare de tenis

Dar oare o vom vedea din nou jucând la simplu? Câștigătoarea a 39 de titluri majore (inclusiv de șapte ori la Wimbledon) nu a exclus complet această variantă, deși a recunoscut că ar avea nevoie de mai mult antrenament pentru o asemenea provocare fizică. Până la urmă, a ales să joace alături de tânăra Victoria Mboko tocmai pentru că atitudinea și reziliența acesteia i-au amintit foarte mult de ea însăși în tinerețe.

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Ce spun partenerii de antrenament

Partenera ei canadiană, pe care a contactat-o printr-un simplu mesaj pe telefon după o decizie luată pe ultima sută de metri, este deja impresionată de forma fizică a Serenei.

„Lovește grozav. Are o lovitură atât de curată, încât probabil ar putea să ia ani de pauză, iar când pășește pe teren probabil că își poate găsi din nou acel ritm și își poate găsi sincronizarea. Deci acesta este cu adevărat un dar de la Dumnezeu pe care îl are. Eu personal este gata să joace.” – Victoria Mboko, jucătoare de tenis

Rămâne de urmărit cum se va descurca noul duo pe iarba londoneză în zilele următoare. Primul lor meci de la Queen’s Club va testa exact această chimie dintre experiența uriașă și entuziasmul tineresc pe terenul de joc.