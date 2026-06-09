În august 2022, lumea pierdea o legendă a muzicii și filmului, însă Chloe Rose Lattanzi își pierdea pur și simplu mama. Acum, la ceva timp de la tragica dispariție a Oliviei Newton-John din cauza cancerului la sân, fiica ei a scos la iveală detalii profund intime despre legătura lor, inclusiv o nuntă secretă oficiată chiar de regretata artistă.

Dincolo de coperțile revistelor lucioase, povestea lor este de fapt povestea oricărei mame care luptă să își protejeze copilul de presiunile toxice ale lumii exterioare. Pentru noi, femeile care navigăm zilnic provocările maternității sau încercăm să ne vindecăm propriile răni din copilărie, parcursul lui Chloe ne arată cât de mult contează acea plasă de siguranță emoțională pe care doar o mamă o poate oferi atunci când totul în jur pare că se prăbușește.

Prețul unei copilării trăite sub lupă

Așa cum a relatat recent Hellomagazine într-o retrospectivă emoționantă, viața tinerei născute în ianuarie 1986 nu a fost deloc un basm continuu. Totul a început să se clatine serios în 1995. Atunci, Olivia și soțul ei de la acea vreme, Matt Lattanzi, au decis să se despartă. Chloe avea doar nouă ani, o vârstă extrem de vulnerabilă pentru o fetiță.

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Iar presiunea mediatică a fost uriașă. V-ați gândit vreodată cum ar fi să vă trăiți cele mai nesigure momente ale adolescenței pe prima pagină a ziarelor?

„Când părinții mei s-au despărțit, sau când am trecut printr-o fază mai plinuță, oamenii scriau despre mine și aveau păreri despre mine fără să mă cunoască. A fost ca și cum aș fi trăit experiența rețelelor sociale înainte ca rețelele sociale să existe.” – Chloe Lattanzi, Fiica Oliviei Newton-John

Și trauma nu a rămas fără ecou. Tânăra a ajuns la dezintoxicare în septembrie 2012, luptându-se cu o tulburare de alimentație, dar și cu dependența de droguri și alcool. Să fim serioase, nu e deloc ușor să recunoști că ai nevoie de ajutor. Dar ea a făcut-o, mărturisind ulterior că, deși a fost îngrozită să facă acest pas, tratamentul potrivit a schimbat totul în bine.

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Refugiul în brațele mamei

Pentru Olivia, cariera a trecut mereu pe planul secund când a venit vorba de fiica ei. Actrița a povestit la un moment dat că cea mai lungă perioadă în care a stat acasă a fost în timpul sarcinii și în primii doi ani de viață ai lui Chloe. Era, pur și simplu, motivul ei de a trăi.

Au jucat împreună în filme de televiziune precum A Christmas Românce în 1994 și The Wilde Girls în 2001. Numai că muncă pe platourile de filmare nu era o joacă de copii.

„A fost greu pentru că învăța că acesta nu este un joc; este o muncă grea, iar orele sunt lungi.” – Olivia Newton-John, Actriță și cântăreață

Mai târziu, au transformat această legătură într-o colaborare muzicală superbă. Au lansat împreună piesa You Have to Believe în 2016, o reinterpretare a celebrului hit Magic, și apoi Window în the Wall în 2021.

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O nuntă secretă pe plajă

Cel mai emoționant detaliu a ieșit la iveală abia după moartea artistei. Chloe a dezvăluit că s-a căsătorit în secret cu James Driskill cu ani în urmă, în Bahamas. Dar surpriza uriașă? Ceremonia a fost oficiată chiar de mama ei.

A numit acel moment drept unul dintre cele mai prețioase din viața ei, mulțumindu-i mamei sale pe Instagram pentru tot sprijinul necondiționat.

Dar ce ne învață pe noi toată povestea asta azi? Că vindecarea, chiar și după cele mai adânci traume sau dependențe, este posibilă când ai pe cineva care să creadă în tine. Chloe spune că își simte mama în fiecare zi, încurajând-o nevăzut. Poate că e momentul perfect să îi dai un mesaj mamei tale sau acelei figuri materne din viața ta, doar ca să îi spui un simplu mulțumesc.