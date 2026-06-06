Kyle Richards este în centrul unui val masiv de critici pe rețelele sociale, după ce a sărit public în apărarea surorii sale, Kathy Hilton. Totul a pornit de la retragerea bruscă a lui Kathy din rolul de Grand Marshal Icon la parada WeHo Pride, pe fondul acuzațiilor tot mai vocale că ar susține mișcarea MAGA și pe Donald Trump.

https://x.com/baddietvv/status/2063049845254820315

Când loialitatea de familie se lovește de valorile publice

Te-ai trezit vreodată în situația ingrată de a trebui să iei apărarea cuiva din familie, deși știai că situația e cel puțin complicată? fix asta se întâmplă acum în faimoasa familie de la Hollywood. Dincolo de strălucirea televiziunii, reacțiile oamenilor ne arată clar că nu mai poți pretinde că ești un aliat al unei comunități vulnerabile dacă acțiunile tale din culise sugerează altceva. Iar linia dintre loialitatea de soră și responsabilitatea publică a devenit un câmp minat.

Totul a început la sfârșitul lunii mai 2026, când mama lui Paris Hilton a fost anunțată cu surle și trâmbițe ca parte a paradei din West Hollywood. Numai că bucuria a durat extrem de puțin.

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Internetul nu iartă și nu uită, așa că participarea ei a atras imediat un val de furie. Creatorul de conținut Tyler Oakley a punctat exact ceea ce gândeau mulți pe platforma X: „O alegere excelentă pentru un icon deschizător de drumuri! Sunt curios de ce a fost aleasă Kathy Hilton, având în vedere că ultima dată când am auzit de ea participa la petrecerile lui Trump și numea un DJ poponar”.

Apărarea care a pus paie pe foc

Așa cum relatează Theblast într-un material detaliat publicat recent, Kyle Richards a simțit nevoia să intervină. A postat un mesaj lung pe Instagram Stories pe 5 iunie, încercând să stingă incendiul de PR.

„Sora mea Kathy a fost întotdeauna o susținătoare a comunității LGBTQIA+ și va continua să fie. În ceea ce privește «legăturile MAGA», doar pentru că cunoști sau te asociezi cu cineva în trecut sau în prezent, nu înseamnă că le împărtășești opiniile politice.” – Kyle Richards, vedetă Real Housewives of Beverly Hills

Dar scuza asta nu a ținut deloc la publicul larg.

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Fanii i-au transmis clar vedetei să stea departe de dramă. Un utilizator a rezumat perfect sentimentul general, spunând că nu poți pretinde că ești un aliat în timp ce susții sau votezi oameni care iau drepturile comunității. Altcineva a fost și mai direct: „Dacă nu poți spune fără echivoc «Nu susțin această administrație și politicile ei» cu toată convingerea în acest climat, ești în pat cu ei.”

Să fim serioase, cam au dreptate.

Pasul înapoi și lecția de imagine

Și totuși, presiunea a funcționat. Pe 3 iunie, Kathy Hilton a făcut pasul înapoi oficial. Într-o declarație menită să calmeze apele, a spus că decizia a fost luată împreună cu organizatorii WeHo Pride.

„Motivul meu pentru care am vrut să mă implic în weekendul WeHo Pride din acest an a fost simplu: să sărbătoresc, să susțin și să împărtășesc bucuria unei comunități care înseamnă enorm pentru atât de mulți oameni. Pride este, și va fi întotdeauna, despre celebrarea și susținerea vocilor, experiențelor și realizărilor LGBTQ+.” – Kathy Hilton, personalitate TV

Ea a menționat că a ascultat conversațiile comunității și că sprijinul ei rămâne neclintit, deși nu va mai participa fizic la paradă. A primit sprijin și de la colega ei de platou, Jennifer Tilly, care a amintit că actrița și-a deschis mereu inima, casa și portofelul pentru cauzele comunității queer, sponsorizând evenimente și organizații caritabile.

Scandalul acesta ne lasă cu o lecție destul de clară despre asumare. Mai exact, ne arată că banii donați nu mai pot cumpăra tăcerea publicului când vine vorba de principii de bază. Următoarea mișcare de imagine a familiei va dicta probabil felul în care rețelele de televiziune le vor gestiona contractele pentru sezoanele viitoare.