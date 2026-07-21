Vestea nu este liniștitoare pentru pacienții germani care caută terapie: o reformă a asigurărilor publice de sănătate (GKV-Reform) aduce bugete fixe pentru cabinetele de psihoterapie. Experții avertizează că asta ar putea crește timpii de așteptare, într-un moment în care bolile psihice sunt deja principala cauză de concediu medical.

Pentru pacienți, consecința este clară și neplăcută: dacă accesul la terapie devine mai dificil, ajutorul specializat poate veni mai târziu decât este necesar.

Implicațiile sunt majore. Când o persoană cu o afecțiune psihică așteaptă mult pentru terapie, starea sa se poate agrava, iar concediile medicale se pot prelungi. Această situație apare într-un context în care, în Germania, bolile psihice sunt deja cea mai frecventă cauză a concediilor medicale.

Paula Piechotta sugerează economii din cheltuielile farmaceutice

Presiunea financiară nu vine doar din sănătatea mintală. Paula Piechotta, politician în domeniul sănătății din Partidul Verzilor și medic, susține că reducerile de costuri ar trebui căutate în altă parte. Potrivit Politico, ea a indicat cheltuielile farmaceutice, despre care spune că au crescut puternic.

„Potențialul de economisire ar trebui căutat mai degrabă în costurile farmaceutice care au crescut puternic, decât în domeniul sănătății mintale.” -81% Lumea in flacari - Siri Hustvedt Cumpără acum

Declarația Paulei Piechotta a fost făcută într-un interviu de 200 de secunde pentru POLITICO. Ideea ei este că, dacă statul caută economii într-un sistem public deja apăsat financiar după pandemie, tăierile din zona terapiei pot lovi exact unde cererea a crescut semnificativ.

Cererea de servicii de sănătate mintală crește, iar sistemele publice caută reduceri

Sistemele publice de sănătate din Europa sunt sub presiune financiară post-pandemie și caută soluții pentru reducerea costurilor. În paralel, cererea de servicii de sănătate mintală a crescut mult, ceea ce a creat o discrepanță între ajutorul căutat de pacienți și resursele disponibile.

Când apar bariere administrative într-o zonă unde cererea este deja ridicată, accesul nu devine mai simplu. Dacă simptomele există deja, amânarea sprijinului specializat nu ajută.

În Germania, urmează aplicarea acestei reforme GKV cu bugete fixe pentru psihoterapeuți, iar de aici vine îngrijorarea legată de listele de așteptare și de accesul la terapie.