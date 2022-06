Sucul de patrunjel cu lamaie. Bautura minune care iti curata ficatul, te scapa de toxine si te ajuta sa slabesti

Sucul de patrunjel cu lamaie este bautura minune care iti curata ficatul. De asemenea, acest suc deosebit de sanatos de scapa de toxinele din organism si te ajuta sa slabsti mai rapid.

Este recomandata persoanelor care sufera de obezitate, pentru ca acestea au risc crescut de aparitie a unor boli grave, precum diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, hipertensiunea arteriala, problemele cu tractul biliar, guta, etc.

Bautura minune care iti curata ficatul – sucul de patrunjel cu lamaie

Vrei sa slabesti sau sa iti detoxifici organismul? Atunci acest amestec este ideal pentru tine. Suntem in plin sezon cald, cand ne putem bucura de fructe, legume si verdeturi proaspete.

Patrunjelul este unul dintre cele mai recomandat alimente pentru cei care isi doresc un stil de viata sanatos. Contine vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, mangan, fier, acid folic, calciu si potasiu.

Cantitatea de vitamina C este de patru ori mai mare decat cea pe care o gasim in portocale. De asemenea, patrunjelul contine si mai mult fier decat spanacul si mult mai multe proteine decat are oul, conform Frunza Verde.

Beneficiile sucului de patrunjel cu lamaie

Sucul de patrunjel cu lamaie te ajuta si in curele de slabire. Iti accelereaza procesul de ardere a grasimilor si iti da senzatia de satietate. Are efecte benefice pentru ficat, imbunatateste digestia si ajuta la detoxifierea organismului.

Te scapa de respiratia urat mirositoare, iti dezinfecteaza cavitatea bucala, imbunatateste functionarea florei intestinale, iti intareste sistemul imunitar si te ajuta sa lupti cu infectiile.

Efectul antioxidant pe care il are acest amestec, precum si nutrientii continuti, te ajuta sa te pastrezi mai mult timp in forma, cu o piele mai sanatoasa si mai stralucitoare. De asemenea, sucul de patrunjel cu lamaie ajuta si la regenerarea mai rapida a celulelor din organism.

Aceasta bautura este deosebit de utila si pentru persoanele care sufera de astm, deoarece reduce semnificativ riscul de aparitie a crizelor astmatice. Printre cele mai importante beneficii pentru sanatate este curatarea ficatului.

Patrunjelul combate virusii care ataca acest organ vital. De asemenea, clorofila din aceasta planta te ajuta inclusiv sa previi dezvoltarea virusilor hepatici.

Lista de ingrediente:

1 legatura de patrunjel

1 lamaie

1 cana cu apa de izvor sau minerala plata

Mod de preparare:

Se spala bine si se toaca cat mai marunt posibil. Puteti folosi chiar si un blender, daca aveti unul prin casa. Se stoarce bine lamaia, apoi se amesteca aceasta zeama cu apa si cu sucul de patrunjel.

Se bea acest amestec timp de 5 zile, in fiecare dimineata, pe stomacul gol. In aceasta perioada, puteti pierde in jur de 3 kilograme, dar trebuie obligatoriu sa faceti apoi o pauza timp de 10 zile.