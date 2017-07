Guma de mestecat, la fel de buna ca ata dentara. Cum este posibil

Un studiu realizat recent de un grup de cercetatori olandezi a conchis recent ca guma de mestecat este la fel de buna ca ata dentara. Dar cum este posibil asa ceva? Ei bine, potrivit olandezilor de la Universitatea din Groningen, guma de mestecat ar fi foarte buna pentru inlaturarea unor bacterii daunatoare din gura.

Rezultatele studiului au aratat ca o singura guma mestecata are puterea de a indeparta 100 de milioane de bacterii daunatoare din gura, adica aproximativ 10% din cantitatea de microbi din saliva, in doar 10 minute de mestecare.

Mai mult decat atat, prin felul in care actioneaza in diferite zone ale cavitatii bucale, in care se strecoara mult mai usor decat periuta de dinti, de exemplu, guma de mestecat este cel putin la fel de buna ca ata dentara.

Cu toate acestea, exista o serie de avertismente din partea cercetatorilor. Astfel, se pare ca guma care contine zahar nu are deloc efecte benefice asupra cavitatii bucale si totodata daca guma este mestecata in continuu, exista riscul ca o serie din bacteriile care au fost absorbite sa se intoarca in cavitatea bucala.

Perioada optima de mestecare a unei gume pare sa fie, in urma studiului, de 10 minute. Totodata, oamenii de stiinta sustin ca cercetarea lor ar putea sa duca la realizarea unei gume de mestecat care sa elimine anumite bacterii din gura, mai ales bacterii care pot provoca boli de stomac.