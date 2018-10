Ce se intampla in organismul tau daca mananci un ou fiert pe zi

Sa mananci un ou pe zi nu e deloc rau, intrucat ii va conferi organismului tau nutrimentele de care are nevoie pentru a functiona corect si, mai mult de atat, te va proteja de anumite afectiuni, precum boli de inima, cancer mamar si altele.

Fiind o sursa de proteine de cea mai buna calitate, un ou pe zi, consumat fiert, este ideal pentru a-ti conferi energia si vitalitatea de care ai nevoie.

Mai mult de atat, se pare ca oul este responsabil de mentinerea colesterolului in limite normale, fapt pentru care ar trebui sa-l consumi zilnic. Astfel, vei preveni aparitia unor boli cardiovasculare.

Ba mai mult, ouale sunt bogate si in vitamina D, care ajuta la amplificarea cantitatii de serotonina din creier. In plus, un ou ajuta la slabit si la combaterea obezitatii, dupa cum a aratat un studiu publicat in revista ”Nutrition and Food Science”

Potrivit oamenilor de stiinta americani, consumul unui ou in fiecare zi ar putea reduce cu pana la 12% riscul de a face un acident vascular cerebral.

Oul contine, printre altele, si antioxidanti, care sunt esentiali pentru a ajuta vedere, intrucat previne degradarea globului ocular, cataracta ceea ce inseamna ca reduce semnificativ riscul de orbire.

Gratie continutului de proteine pe care-l are, un ou pe zi te poate ajuta sa-ti cresti masa musculara a corpului. Evident, nu te vei transforma peste noapte intr-o culturista, dar iti vei construi o masca musculara corecta.

In plus, un ou consumat pe zi te ajuta sa elimini toxinele din organism si te pot ajuta sa tii glicemia in limite normale, prevenind astfel diabetul.