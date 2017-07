Ce faci daca apar probleme cu erectia

Cel mai mare cosmar al oricarui barbat este acel moment in care nu are erectie, desi psihic are chef de sex si gaseste femeia de langa el de-a dreptul apetisanta.

Impotenta – chiar si temporara si partiala – poate marca, insa, orice barbat, indiferent de varsta.

Gandul impotentei cutremura orice barbat, dar un episod in care barbatia il lasa de izbeliste nu este capat de tara, nici pentru el, nici pentru ea. De altfel, cum astfel de situatii ies, adesea, la iveala in cuplu, in momente intime, atat barbatul, cat si femeia sunt dezorientati, cel putin, de neplacerea aparuta.

Stupida intrebare „Oare sunt eu de vina?”

Daca barbatul ramane mut si nu stie, in sinea lui, cum sa se ascunda sub pat, primul gand al femeii puse in fata unui penis care refuza, parca, sa se intareasca si sa se mareasca este „Oare sunt eu de vina?” Este o atitudine gresite, in ciuda frecventei sale, caci episoadele de impotenta nu sunt, neaparat, persoanele. Acestea nu tin de femeia care asista intr-un astfel de moment, ci pornesc de la probleme fizice sau psihice pe care le are barbatul. Asadar, „Oare sunt eu de vine?” sau, mai rau, „Vaginul meu are ceva?” sunt intrebari care nu-si au rostul in momentele intime cand erectia nu are loc sau are loc, dar nu rezista. Pe de alta parte, femeile ar trebui sa se gandeasca ca ultimul lucru la care ii sta capul unui barbat pus in fata unui asemenea fapt necontrolabil este sa aiba grija de ego-ul femeii de langa el. Si pe buna dreptate!

De data asta, el trebuie sa fie centru atentiei

Asadar, primul pas pe care trebuie sa il faca o femeie in astfel de momente este sa constientizeze ca barbatul de langa ea este, de-a dreptul, terifiat de incident (sau de lipsa lui, mai exact). Mai mult de atat, femeia trebuie sa se pregateasca pentru o atitudine inchisa de necomunicare venita din partea barbatului, caci se intampla deseori ca, pus in fata unu astfel de moment, el sa refuze sa discute despre asta. Indicat este ca ea sa-i creeze un mediu cat mai conformatibil si deschis discutiei, chiar daca in prima instanta refuza sa comunice. Orice ar fi, a face haz de necaz, in stilul pur romanesc, nu ajuta cu nimic, ci chiar inrautateste situatia.

Ganditi la rece

Dupa ce s-au calmat spiritele (interioare, caci in interior se duc marile lupte), asezati-va si discutati la rece, incercand sa dibuiti posibilele cauze. De regula, pot fi de doua feluri: cauze fizice sau cauze psihice. Luati in calcul eventuale tratamente medicamentoase pe care le urmeaza el, dar si probleme de tipul stresului la locul de munca sau in familie. In cele mai multe cazuri, episoadele de impotenta, asadar cele care vin si trec, au cauze psihologice.

Acordati-va timp

Dincolo de a discuta deschis, dar doar cand este si el dispus, fara a fi fortat, trebuie sa va acordati timp. Acesta poate varia de la o zi sau doua la doua saptamani. Ideal ar fi sa nu treaca mai mult de doua saptamani. Daca problema persista mai mult de doua saptamani, este nevoie de ajutor medical. In perioada de tatonare, discutati deschis despre probleme pe care le aveti, nu neaparat despre faptul ca el n-a avut erectie. Mai mult de atat, reorganzati-va un pic stilul de viata. Incercati sa mancati mai sanatos, iesiti la plimbari mai des, intalniti-va mai des cu prietenii. Orice activitatea relaxanta care ajuta sanatatea fizica si psihica este bine venita.

Foarte important! Chit ca suna frivol, poate, dar trebuie aflat daca el poate avea erectie in timp ce se masturbeaza. Daca are erectie in timpul masturbarii, inseamna clar ca problema nu este fizica, ci de natura psihologica.

Cand nimic nu da rezultate, fuga la specialist!

Daca ati incercat tot ce se putea „in casa”, de la metode de relaxare, la discutii sincere, la un regim alimentar mai sanatos, la somn odihnitor si chiar la cateva zile libere luate de la serviciu, si tot nu reusiti sa obtineti impreuna o erectie, barbatul trebuie incurajat sa consulte un specialist. Daca el are erectie in timpul masturbarii, dar nu si in momentele intime cu partenera, inseamna ca ajutorul va veni de la un psihoterapeut. Daca erectia este imposibil de obtinut pe nicio cale, in niciun moment, inainte de sedintele de psihoterapie (caci deseori sunt necesare si acelea) trebuie consultat un medic specialist pentru a determina care sunt cauzele fiziologice.