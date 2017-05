Asta este tratamentul minune care a ajutat-o pe Denisa Manelista sa-si vindece ficatul! Ce a salvat-o dupa ce medicii i-au zis ca nu mai are mult de trait

Denisa Manelista trece prin cea mai neagra perioada a vietii sale. Cantareata a fost la un pas de moarte, dupa ce o boala cumplita a rapus-o.

In timp ce medicii i-au zis ca nu mai pot face nimic, Denisa Manelista, pe numele real Denisa Raducu, a apelat la medicina alternativa.

La ultimele analize, dupa ce a inceput tratamentul naturist, medicii au fost socati. Ficatul Denisei a inceput sa se regenereze si acum functioneaza in proportie de 25%.

Inainte de a incerca tratamentul naturist, ficatul artistei functiona in proportie de sub 5% si nu mai avea sanse de recuperare, iar medicii erau retinuti in ceea ce o priveste, potrivit apropiatilor.

In prezent, vedeta consuma in fiecare zi sucuri naturale de mar, morcov si sfecla rosie.

Ba mai mult, tot in fiecare zi, Denisa isi face si cate o perfuzie de vitamina C.