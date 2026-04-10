Pe fondul scăderii continue a ratelor de vaccinare, riscul de rujeolă devine o preocupare tot mai mare, iar în comitatul Allegheny din Pennsylvania, imunitatea de turmă este deja în declin. Datele arată că, în anul școlar 2023-2024, 1 din 3 preșcolari se afla într-o clasă cu o acoperire vaccinală mult prea scăzută pentru a putea opri un focar de rujeolă.

Pragul de imunitate, în pericol

Ratele locale de vaccinare din școlile comitatului Allegheny sunt sub nivelul necesar de 95% pentru a opri răspândirea rujeolei. O discrepanță vizibilă apare între școlile private sau religioase și cele publice. Cercetările arată că școlile private și cele religioase tind să aibă rate mai mari de scutiri de la vaccinare din motive morale și religioase, ceea ce le plasează sub pragul de imunitate colectivă.

Iar între anii școlari 2023-24 și 2024-25, școlile publice au înregistrat o scădere generală a acoperirii, în timp ce școlile private au crescut-o, dar cu o variație mult mai mare de la o școală la alta. Indiferent de tipul de școală, copiii ar trebui să aibă vaccinările complete și la zi pentru a se proteja pe ei înșiși și comunitatea. Chiar și scăderi mici ale ratelor de vaccinare pot duce la răspândirea bolii.

De ce se cere separarea vaccinurilor combinate?

Vaccinurile combinate, care protejează împotriva mai multor boli printr-o singură injecție, sunt folosite încă din anii 1940 și reprezintă una dintre cele mai de succes intervenții din sănătatea publică. Exemple comune includ DTaP (pentru difterie, tetanos și tuse convulsivă) și ROR (pentru rujeolă, oreion și rubeolă). Vaccinul ROR, autorizat din 1971, a ajutat la eliminarea rujeolei din SUA până în anul 2000, reducând cazurile cu 80% în primul deceniu de la introducere.

Și totuși, unii oficiali guvernamentali americani cer acum separarea acestor vaccinuri. Cum vine asta? Ei invocă afirmații nefondate care leagă vaccinurile de autism și exprimă îngrijorări cu privire la administrarea prea multor vaccinuri deodată. Aceste afirmații contrazic decenii de dovezi științifice care demonstrează siguranța și eficacitatea vaccinurilor combinate.

Numiri politice controversate

În Statele Unite, recomandările de vaccinare sunt stabilite din 1964 de Comitetul Consultativ pentru Practici de Imunizare (ACIP), format din experți medicali și de sănătate publică. Numai că, în iunie 2025, Secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru promovarea dezinformării anti-vaccinare, a luat măsura fără precedent de a concedia toți cei 17 membri ai comitetului. În locul lor a numit 12 membri noi cu calificări discutabile și conflicte de interese.

Această acțiune este considerată o perturbare fundamentală a procesului bazat pe dovezi care a protejat sănătatea publică timp de peste 60 de ani. Ca răspuns, Departamentul de Sănătate din Pennsylvania și guvernatorul Josh Shapiro au declarat că continuă să susțină ghidurile de vaccinare bazate pe dovezi de la asociații medicale naționale de top.

Consecințele se văd deja

V-ați întrebat care sunt consecințele reale ale dezinformării? Rujeola se răspândește din nou în SUA. În 2025, au fost confirmate 2.255 de cazuri, aproape dublu față de vârful de 1.274 de cazuri din 2019. Deși în comitatul Allegheny nu au existat cazuri confirmate în 2026, pe 3 februarie au fost raportate cazuri în comitatul Lancaster, la persoane nevaccinate.

Persoanele nevaccinate se confruntă cu un risc de 140 de ori mai mare de a contracta rujeolă.

Peste 90% din cazurile din 2025 din SUA au apărut la persoane care erau nevaccinate sau aveau un status vaccinal necunoscut.

Ce se poate face la nivel local?

Academia Americană de Pediatrie subliniază că politicile la nivel de stat pot răspunde mai bine nevoilor locale, menținând în același timp standardele bazate pe dovezi. Politicile de stat mai puternice joacă un rol cheie în asigurarea accesului la vaccinuri. De exemplu, în Louisiana, prezentarea vaccinării ca o modalitate de a-ți proteja vecinii s-a dovedit eficientă. În Dakota de Sud, susținătorii se adresează proprietarilor de afaceri, subliniind beneficiile economice ale imunizării, iar statul Oregon a creat un model de finanțare (fără costuri inițiale pentru clinici) pentru a facilita accesul la vaccinuri.

Când oficialii guvernamentali devin surse de dezinformare, amenințarea se multiplică exponențial. Organizația Mondială a Sănătății identifică ezitarea vaccinală drept una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății globale.