O femeie promovează pe TikTok injecții cu retatrutidă și cere 165 de euro prin WhatsApp pentru primele două luni, potrivit unei relatări publicate de Antena 1 la 23 noiembrie 2026. Pentru persoanele interesate să slăbească, întrebarea este dacă substanța poate fi vândută și dacă oferta poate fi verificată.

Compania Eli Lilly, care studiază retatrutida, spunea în august 2026 că niciun medicament care o conține nu fusese aprobat pentru uz uman și că substanța nu poate fi vândută consumatorilor. Prețul de 165 de euro este suma cerută de vânzătoare, nu un tarif verificat independent.

Retatrutida este încă în studii, nu aprobată pentru vânzare

Eli Lilly arăta la 12 august 2026 că retatrutida se afla în faza a treia a studiilor pe oameni, inclusiv pentru obezitate și diabet de tip 2. Faptul că o substanță este studiată nu înseamnă că a primit aprobarea de a fi vândută ca medicament.

Agenția Europeană pentru Medicamente a aprobat un plan de studii pentru copii privind retatrutida la 13 septembrie 2024. Acea decizie nu este o autorizație de vânzare. Maria Nistor, citată în relatarea din 23 noiembrie, spune că retatrutida nu este aprobată în nicio țară; relatarea nu precizează ce funcție are aceasta.

Ce poate fi verificat din oferta de 165 de euro

Vânzătoarea afirmă că locuiește în Germania și că produsul ar veni de la un laborator din Austria. Relatarea nu îi dă numele, nu identifică laboratorul și nu prezintă un document care să arate legătura dintre ei. Nici postarea originală, nici conversația completă de pe WhatsApp nu sunt publicate, astfel că nu este stabilit dacă oferta se adresează cumpărătoarelor din România.

Ea spune că există certificate de garanție pentru injecții și că acestea sunt făcute într-un laborator în care se fac analize. Aceste afirmații nu arată ce conține flaconul oferit sau dacă acel produs a fost controlat. Numele unei țări și un certificat invocat de vânzătoare nu țin locul aprobării unui medicament.

În august 2026, Lilly spunea că raportase peste 14.000 de site-uri, reclame, postări și oferte care promovau retatrutida în peste 100 de țări și cerea platformelor și autorităților să oprească această piață. Cifra descrie piața semnalată de companie, nu verifică identitatea acestei vânzătoare. În octombrie 2026, o relatare despre TikTok arăta că termenul „retatrutidă” nu mai dădea rezultate la căutare, deși clipurile puteau rămâne accesibile.

Promisiunile de slăbire și afirmațiile despre internări

Vânzătoarea spune că unele femei ar fi slăbit între 7 și 10 kilograme fără sport și că utilizatoarele nu ar fi avut probleme de sănătate. Nu este prezentată o măsurare care să arate cui i s-a întâmplat acest lucru, în ce condiții sau ce se afla în injecțiile folosite. Mărturiile invocate nu dovedesc nici efectul, nici siguranța produsului oferit.

Maria Nistor susține că în America ar fi fost raportate 14 internări asociate retatrutidei și invocă exemple de flacoane etichetate greșit în alte țări. Relatarea nu indică rapoartele medicale sau ale autorităților care să confirme aceste cifre și exemple; nici comunicarea Lilly din august nu confirmă cifra internărilor. Ele nu pot fi folosite pentru a calcula riscul unei persoane care ar cumpăra această ofertă.

Ce rămâne de urmărit

Agenția română a medicamentului indică o platformă pentru studiile clinice autorizate și active în România și în Uniunea Europeană. Participarea la un studiu și cumpărarea unei injecții printr-un mesaj sunt lucruri diferite. Pentru oferta descrisă nu este prezentată o confirmare publică a autorității române a medicamentului sau a poliției.