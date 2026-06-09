Arhitecta australiană Bianca Censori, în vârstă de 31 de ani, a reușit din nou să atragă toate privirile pe străzile din Amsterdam. Aceasta a ieșit în oraș pentru a sărbători împlinirea a 49 de ani a soțului ei, rapperul Kanye West, purtând un body din latex de culoarea pielii, extrem de decupat în zona pieptului.

https://x.com/Moweyyyy184273/status/2049360557677945306

https://x.com/TheGriftReport/status/2064293931282735279

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https://x.com/baddiesicons/status/2064112854035247412

Te-ai uitat vreodată la o poză de paparazzi și te-ai întrebat dacă persoană respectivă e cu adevărat ok emoțional? Dincolo de hainele complet neobișnuite, discuția reală din mediul online se concentrează acum pe dinamica de putere din acest cuplu. Oamenii încearcă să înțeleagă dacă tânăra este o victimă a controlului sau dacă, asistăm la o strategie de marketing asumată în care amândoi știu exact ce fac pentru a genera reacții.

Ca să înțelegem imaginea de ansamblu, trebuie să ne amintim puțin istoricul lor. Cei doi s-au căsătorit în 2021, la doar câteva săptămâni după ce artistul a divorțat de Kim Kardashian. Iar în timp ce Kanye defilează acum prin Europa, fosta lui soție, ajunsă la 41 de ani, tocmai și-a oficializat pe Instagram relația cu pilotul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton, care are tot 41 de ani.

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Control extrem sau dorinta de atentie

Ieșirea din Olanda a ridicat multe semne de întrebare, mai ales prin prisma contrastului dintre cei doi. Kanye și-a afișat recenta pierdere în greutate purtând pantaloni de piele neagră și o jachetă asortată. Dar soția lui a ales o direcție complet diferită. Înghesuindu-și formele în cea mai strâmtă piesă dintr-o bucată, Bianca a purtat colanți scurți, saboți decupați și niște codițe împletite cu aer copilăresc.

Așa cum arată detaliile publicate marți de Theblast, reacțiile publicului au fost imediate și tăioase. Unii fani au descris întreaga apariție ca fiind „jenantă”, iar cineva a mers chiar mai departe, spunând că arhitecta ar avea un „fetiș pentru umilire”.

Oamenii pur și simplu nu mai știu ce să creadă.

„Trebuie să-i spună și feței ei că este fericită cu alegerea ținutei.” – Utilizator anonim, comentariu online

Și lucrurile nu se opresc aici. Un alt comentariu care a adunat rapid sute de aprecieri a pus punctul pe i în privința tiparului comportamental al rapperului.

„Găsește femei frumoase, le face cât mai hidoase posibil, apoi defilează cu ele. Este diabolic.” – Fan îngrijorat, rețele sociale

Ce se întâmplă dincolo de camerele foto

Numai că narativa victimei captive începe să piardă teren în fața unei alte perspective. Un internaut a recunoscut că „obișnuia să creadă” că Bianca este „controlată”, dar acum este de părere că ea pur și simplu „iubește atenția”.

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Artistul tocmai a inclus-o pe soția sa în cel mai nou videoclip muzical. Acolo există o scenă controversată în care el stă în picioare și toarnă lapte pe fața și decolteul ei, în timp ce ea stă așezată. Iar Bianca pare să își asume pe deplin povestea lor comună. Luni, exact de ziua lui Kanye, ea a postat un mesaj destul de clar pe Instagram.

„La mulți ani @ye Te iubesc mai mult decât viața.” – Bianca Censori, Arhitectă

Într-o altă postare publicată pe InstaStory, ea l-a numit pe artist partenerul ei „ride or die”.

Granița dintre exprimare artistică și expunere forțată pare extrem de fină în cazul lor. Următoarea apariție publică a cuplului va demonstra probabil dacă această strategie vizuală mai poate genera același nivel de șoc pe internet sau dacă publicul va alege să ignore complet subiectul.