Weekendul de la Grand Prix-ul din Monaco ne-a oferit cuplul surpriză al momentului, dar imaginile perfecte ascund o cu totul altă poveste. Kim Kardashian și pilotul Lewis Hamilton au fost surprinși în ipostaze extrem de tandre, însă experții în limbajul corpului au remarcat imediat câteva semnale de alarmă.

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Știi momentul ăla când totul pare o comedie romantică pe Instagram, dar în realitate dinamica de putere e complet dezechilibrată? Fix asta se întâmplă și la nivel înalt. Dincolo de iahturi și ținute de designer, povestea lor ne arată cât de ușor putem ignora micile gesturi de control într-o relație nouă, doar pentru că suntem prinse în entuziasmul începutului.

Kim Kardashian nu este la prima idilă super mediatizată, trecând deja prin dramele cu Kanye West și scurta poveste cu Pete Davidson. Dar de data aceasta, apariția ei alături de pilotul Ferrari pe circuitul din Monaco a părut mult mai așezată. Cel puțin la prima vedere.

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Ce se ascunde în spatele gesturilor romantice

Iar aici intervin detaliile suculente. Într-o analiză publicată recent de Theblast, experta în limbajul corpului Judi James a disecat interacțiunile celor doi. La nivel declarativ, am avut parte de o scenă clasică de film. Hamilton i-a trimis o bezea înainte de a o îmbrățișa. Numai că inițiativa reală, acea energie romantică intensă, vine din cu totul altă parte.

Conform expertei, Kim este cea care forțează nota. Fără ea, lucrurile ar fi rămas probabil la stadiul de simplă prietenie.

„Lewis s-a aplecat să o sărute pe partea laterală a gâtului, dar ea a intensificat sau a îmbunătățit semnalele de pasiune apăsându-și fața ferm lângă a lui și împingându-și capul înainte pe umărul lui purtând o expresie de fericire absolută.” – Judi James, Expert în limbajul corpului

Dar lucrurile devin și mai interesante. Sărbătorirea de după cursă a adus un moment pe care multe dintre noi l-am taxa imediat. Hamilton a stropit-o pe Kim cu șampanie. Să fim serioase, când ai o rochie scumpă de designer și o coafură impecabilă pentru care ai stat ore întregi, ultimul lucru pe care ți-l dorești e o baie de alcool lipicios în văzul lumii. James a numit asta direct o situație de „cartonaș roșu” și s-a întrebat dacă nu cumva Lewis a vrut intenționat să îi arate cine face regulile sau pur și simplu să o coboare puțin cu picioarele pe pământ.

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Raspunsul pilotului și dinamica de cuplu

Și totuși, pe puntea iahtului privat, departe de agitația cursei, apele se mai calmează. Acolo Kim a arătat semnale clare de „dedicare și apartenență”, ținându-și brațele în jurul gâtului său. A fost un schimb de afecțiune bazat pe o prietenie solidă, cu un sărut pe care experta l-a catalogat drept inofensiv, menit să evite o imagine prea sexualizată în public.

Lewis vede lucrurile mult mai clar și nu pare deranjat de analizele experților. După cursa în care a obținut locul doi pentru Ferrari, pilotul a vorbit extrem de cald despre prezența ei acolo.

„Este uimitor să o am alături în acest weekend și să am sprijinul ei. Prietenii mei. A fost o prezență incredibilă per total. Nu știu ce să mai spun. Este uimitor să ai oameni buni în jurul tău și care te susțin. Iar ea face asta pentru mine în fiecare zi.” – Lewis Hamilton, Pilot Formula 1

Decizia de a oficializa această poveste și de a o transforma într-o relație asumată aparține doar lor. Următorul test real va fi probabil la viitoarea apariție publică, când vom vedea exact dacă acele mici semnale de alarmă devin un tipar de control sau dacă au fost doar o simplă stângăcie de moment.