Prezentatorii emisiunii TODAY au stârnit hohote de râs luni dimineață, după ce au transformat prețurile halucinante ale biletelor la meciurile din NBA într-o discuție extrem de sinceră despre bugetul familiei. Al Roker l-a tachinat în direct pe colegul său, Craig Melvin, pe seama biletelor de 5.000 de dolari la meciul New York Knicks contra San Antonio Spurs.

Educatia financiara bate orice moft

Știi momentul ăla când copilul tău îți cere ceva complet nerealist și simți că trebuie să fii tu polițistul rău care spune nu? Exact prin asta trec și vedetele. Discuția lor ne amintește că prioritățile financiare ale familiei primează, indiferent de câte zerouri ai în cont sau de cât de faimos ești.

Nebunia prețurilor la evenimentele mari nu ne este străină nici nouă, mai ales dacă ne amintim cât au costat biletele la marile concerte de pe Arena Națională de anul trecut. Iar peste ocean, lucrurile sunt la cu totul alt nivel. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, prețul de pornire pentru un bilet la finala NBA din New York ajunsese acum câteva zile la suma astronomică de 9.000 de dolari. Ulterior, sumele au mai scăzut la aproximativ 5.000 de dolari pe platformele de revânzare.

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Glume cu substrat în direct la TV

Și glumele în platou au curs firesc. În timp ce sărbătoreau 42 de ani de la lansarea filmului Ghostbusters, melodia celebră a producției nu s-a auzit pe fundal din cauza costurilor mari pentru drepturile de autor.

Al Roker a reacționat imediat.

„Pe cine o să suni, sună la bancă. Scuze, nu ne permitem.” – Al Roker, Prezentator TODAY

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Roker s-a întors către colegul său de platou și a lansat o ironie directă.

„La fel cum nici tu nu îți permiți biletele alea la Knicks!” – Al Roker, Prezentator TODAY

Aici vine partea cu adevărat interesantă pentru noi, părinții. Ambii prezentatori au recunoscut că băieții lor le-au cerut insistent bilete la acest meci istoric. Răspunsul lui Craig Melvin pentru fiul său a fost de o sinceritate debordantă, pe care o putem folosi și noi acasă.

„Nu dacă vrei să mergi la facultate.” – Craig Melvin, Prezentator TODAY

Până la urmă, stabilirea limitelor financiare este o lecție valoroasă pe care trebuie să o predăm, chiar dacă pe moment aduce câteva fețe îmbufnate. Decizia de a refuza o cheltuială absurdă rămâne cea mai sănătoasă alegere pentru viitorul familiei. Oare câte evenimente supraevaluate vor mai apărea vara aceasta și cum vom reuși să gestionăm așteptările copiilor noștri când prețurile o iau razna?