Mircea Lucescu, o legendă a fotbalului românesc, s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Fiul său, Răzvan, a ales o modalitate publică și profund emoționantă pentru a-și lua rămas-bun, publicând imagini de colecție din arhiva personală, care spun povestea unei relații unice.

Un rămas-bun fără cuvinte

La doar câteva ore după anunțul tragic, Răzvan Lucescu a împărtășit pe Instagram durerea sa. Și, pe bune, gestul său a fost mai puternic decât orice declarație. A publicat o fotografie care surprinde o clipă unică: Mircea Lucescu îl sărută cu blândețe pe creștet, o imagine ce reflectă iubirea profundă dintre tată și fiu. Fără niciun cuvânt, a lăsat imaginea să vorbească, transmițând o emoție care a atins inimile celor care l-au admirat pe „Il Luce”.

Iar printre imaginile publicate s-au remarcat și două fotografii alb-negru de o forță aparte. Una îl arată pe Mircea Lucescu concentrat pe marginea terenului, supraveghindu-și echipa, iar cealaltă surprinde un moment de neuitat – tată și fiu, zâmbind împreună, ținând un trofeu în mâini. V-ați gândit vreodată câtă istorie poate încăpea într-o singură fotografie?

Anunțul oficial al Spitalului Universitar

Vestea decesului a fost confirmată oficial de Spitalul Universitar din București, printr-un comunicat care subliniază importanța lui Mircea Lucescu pentru sportul și istoria națională. E drept că mesajul este unul formal, dar surprinde esențialul.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să-l odihnească!”, a fost mesajul transmis de unitatea medicală.

O luptă grea, pierdută în final

Dar dincolo de comunicatul sec, se ascunde o luptă grea. Mircea Lucescu a pierdut bătălia cu o boală gravă, iar familia i-a fost alături până în ultima clipă, făcând tot posibilul pentru a-l ajuta să depășească momentele critice. S-a încercat totul pentru a-l salva.

Ba chiar un renumit medic român stabilit în Franța a fost chemat de urgență (o dovadă a speranței familiei) pentru a contribui la eforturile de salvare, însă, până la urmă, starea de sănătate a antrenorului nu a mai putut fi stabilizată.

Astăzi, moștenirea lui Mircea Lucescu rămâne vie, nu doar prin trofeele câștigate, ci și prin valorile transmise fiului său și generațiilor care l-au privit ca pe un exemplu. A fost un simbol al excelenței în fotbal, dar și un model de dedicare pentru toți cei care l-au cunoscut.