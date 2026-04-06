Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, revin în forță pe micile ecrane. După ce au făcut echipă în Asia Express, cei doi își unesc din nou forțele, de data aceasta într-o competiție unde miza este la fel de mare, dar pe un alt teritoriu: bucătăria de la Chefi la cuțite. Apariția lor promite să surprindă.

O nouă aventură televizată

În această seară, de la ora 20:30, telespectatorii îi vor putea urmări pe Antena 1 și AntenaPLAY în plină acțiune. Cei doi intră în etapa audițiilor din sezonul 17 al emisiunii, alături de alți concurenți care visează să îmbrace tunicile prestigioase din battle-uri. Jurizarea se anunță mai exigentă ca niciodată, iar atmosfera din platou este deja una extrem de competitivă.

„Florin gătește excepțional”

Raluca Bădulescu nu se sfiește să laude talentul culinar al fostului partener. Ba chiar a făcut o dezvăluire savuroasă despre abilitățile lui. „Florin gătește excepțional. În perioada pandemiei, la ce bunătăți a putut să-mi gătească, m-am îngrășat zece kilograme în trei luni”, a declarat vedeta. Pe bune, zece kilograme în doar trei luni? Asta spune multe despre ce poate ieși din mâinile lui Florin.

Roluri clare la bancul de lucru

Spre deosebire de alte echipe, dinamica lor pare bine stabilită. De această dată, Florin va prelua frâiele la bancul de lucru, fiind responsabil de preparatul prezentat juraților. Iar Raluca îl va susține din culise, oferindu-i suport moral. V-ați fi așteptat la o asemenea împărțire a sarcinilor?

Cert e că strategia lor va fi pusă la încercare sub presiunea timpului.

Competiția se anunță acerbă

Lupta pentru un loc în echipe nu este deloc simplă, iar clasamentul chefilor adaugă un plus de tensiune. În acest moment, Chef Richard conduce detașat cu 56 de puncte și va antrena șapte concurenți. La egalitate de puncte (49), Chef Sautner și Chef Popescu își vor forma echipe de șase, respectiv cinci bucătari. În schimb, Chef Orlando, cu 42 de puncte, va avea o echipă formată din patru participanți.

Toate aceste calcule adaugă un spectacol suplimentar unui sezon care se anunță deja plin de surprize și momente memorabile.