Radu Vâlcan, prezentator TV, a vorbit cu umor despre viața de acasă alături de Adela Popescu și de cei trei copii ai lor. Multe familii se regăsesc în acest amestec de tandrețe, oboseală și haos frumos. Din spusele lui, cheia nu pare să fie perfecțiunea, ci felul în care alegeți să trăiți acești ani, cât încă mai pot fi adunați laolaltă.

Mai precis, Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt împreună din 2010, de la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar din 2015 formează oficial o familie. Au trei băieți, Alexandru, Andrei și Adrian, iar el spune deschis că acasă dinamica este foarte clară: copiii sunt „rupți” după mama lor, iar el se vede aproape ca încă un băiat din casă.

Gluma lui de pe Instagram spune multe despre atmosfera dintre ei și despre realitatea pe care mulți părinți o cunosc bine: cuplul există, dar copiii ocupă adesea tot spațiul, la propriu și la figurat.

„Deci, ideea este așa. Dinamica vieții. Aveți trei băieți, patru cu mine, rupți după mămica lor. Eu, cum ziceam, al patrulea, nu mai am loc s-o mușc de gât pe mămica lor. Pentru că, al treilea, nu mă lasă.”

Radu Vâlcan și Adela Popescu nu pozează în părinți perfecți

Dacă aveți copii mici, probabil că partea cea mai recognoscibilă nu este gluma, ci sinceritatea din spatele ei. Radu Vâlcan nu încearcă să pară părintele care știe mereu exact ce face. Spune clar că nu se vede ca un „specialist în parenting”, ci ca un tată implicat, care învață din mers.

În declarațiile sale pentru Spynews.ro, cum relatează Elle, prezentatorul TV a explicat că între el și Adela Popescu există și o diferență de stil. El se consideră mai ferm în relația cu cei mici.

„Noi încercăm să fim exact așa cum suntem: naturali, pe măsura dorințelor și așteptărilor lor. Sunt mai autoritar decât Adela.”

Asta nu înseamnă „părinte rău” versus „părinte bun”, ci mai degrabă o împărțire firească a rolurilor, pe care multe cupluri o trăiesc fără să o pună în cuvinte. Pentru dumneavoastră, ideea utilă de aici e simplă: într-o familie, nu trebuie ca ambii părinți să reacționeze identic în orice situație. Contează mai mult să fie autentici și să nu se saboteze reciproc.

Dar el mai spune ceva onest, care merită reținut, mai ales când aveți impresia că toți ceilalți se descurcă mai bine.

„Nu știu să zic, asta poate să spună Adela. Eu cred că sunt suficient de implicat, destul de implicat. Noi nu suntem specialiști în parenting. (…) E foarte ușor să vorbești, dar când te confrunți cu situații reale, e puțin mai greu. Evident, părinții probabil știu despre ce vorbesc.”

E genul de frază care taie din presiunea inutilă de a face totul „ca la carte”. Uneori exact asta ajută cel mai mult: să acceptați că parentingul real arată diferit de parentingul ideal din social media.

Vacanțele cu copiii nu sunt pauză, dar pot deveni timp care chiar contează

Radu Vâlcan vorbește cald despre călătoriile în familie și le numește „cea mai mare binecuvântare”. Nu pentru că ar fi ușoare, ci pentru că sunt una dintre puținele situații în care stați împreună, fără să vă fure complet rutina.

El spune că anii aceștia trec și nu mai pot fi recuperați. Iar mesajul acesta lovește exact unde trebuie pentru mulți părinți care amână timpul de familie „după perioada asta aglomerată”, „după proiectul acesta”, „după ce mai cresc puțin”. Numai că el vorbește despre prezent, nu despre un moment perfect din viitor.

„E cea mai mare binecuvântare să puteți călători cu copiii. Noi avem parte de așa ceva și ne bucurăm foarte tare. Știm și din poveștile apropiaților că, la un moment dat, anii ăștia trec, nu mai puteți da înapoi, nu mai puteți recupera timpul pierdut, și încercăm să profităm de absolut orice moment pentru ca ei să fie în preajma noastră, să învețe de la noi, iar noi să învățăm de la ei, acum cât sunt mici. Apoi urmează alte etape.”

Pentru viața de zi cu zi, partea aplicabilă e aceasta: nu trebuie să transformați orice plecare într-o vacanță perfectă. Ideea pe care o lasă el este mai simplă și mai utilă. Dacă aveți timp cu copiii, faceți-l să conteze, chiar dacă presupune oboseală, bagaje multe și program dat peste cap. Câteodată, amintirile cele mai bune ies tocmai din agitația asta.

Povestea lor de familie a început în 2010 și s-a așezat, pas cu pas, în jurul copiilor

Radu Vâlcan și Adela Popescu s-au cunoscut în 2010, la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar cinci ani mai târziu s-au căsătorit. Cununia civilă a avut loc pe 21 august 2015, iar ceremonia religioasă pe 22 august 2015, la domeniul Hadar Chalet din Brașov, județul Brașov. A fost o nuntă restrânsă, cu 60 de persoane, între care Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Detaliul acesta contează și azi fiindcă arată ceva ce se vede și în felul în care vorbesc acum despre familie: au păstrat o formulă apropiată, caldă, foarte legată de viața reală, nu de imagine. Iar când Radu Vâlcan vorbește despre copii, se simte imediat unde îi este centrul.

„Când vorbește despre copii, zâmbește parcă și cu ochii.”

Dacă ar fi de luat o singură idee din tot ce spune, ea ar suna așa: nu trebuie să fiți părinte impecabil, ci prezent. Iar în familia lor, această prezență se vede în umor, în reguli diferite de la mamă la tată și în alegerea de a strânge cât mai mult timp împreună, acum, cât Alexandru, Andrei și Adrian sunt încă mici.