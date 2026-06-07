Prințul William pregătește o curățenie financiară serioasă pentru momentul în care va prelua tronul. Viitorul monarh în vârstă de 43 de ani a decis să taie subvențiile pentru membrii familiei regale care nu muncesc oficial.

Te-ai certat vreodată cu frații pe o moștenire sau pe cine plătește întreținerea la casa părintească? Ei bine, la case mai mari, miza se măsoară în sute de mii de lire sterline. Prințul este pur și simplu îngrijorat de imaginea publică a rudelor care primește locuințe fără chirie, într-o perioadă în care costul vieții apasă greu pe umerii oamenilor obișnuiți.

Până acum, tradiția a fost destul de blândă. Prințesele Beatrice și Eugenie nu au plătit niciodată chirie pentru casele lor din St. James’s Palace și Kensington Palace. Asta deși amândouă lucrează și au soți cu cariere de succes. Facturile lor au fost acoperite ani la rând din fondurile private ale Regelui, la un preț redus cu aproximativ 40% sub valoarea pieței.

Recomandări Prințul William și Prințesa Beatrice, sărut pe obraz la nunta regală. Familia a spulberat zvonurile.

Adevărul e că vremurile se schimbă.

Reguli noi pentru rudele regale

Dar sub domnia lui Charles, lucrurile au început deja să se miște. Sursele spun că, în prezent, chiriile pentru Beatrice și Eugenie au crescut la 68%, respectiv 64% din valoarea pieței. Și aici intervine un raport recent al Oficiului Național de Audit (NAO) care a agitat puțin apele.

Acesta a scos la iveală că Andrew Mountbatten-Windsor a subînchiriat trei cabane pe vechiul său domeniu de la Windsor, Royal Lodge. Asta în condițiile în care el însuși plătea doar o chirie simbolică. Așa cum scrie Hellomagazine într-un material publicat recent, Prințul de Wales are de gând să interzică complet această practică a subînchirierii atunci când va fi rege.

Recomandări Copiii Prințului William, George și Charlotte, scapă de unele reguli stricte regale. Palatul le oferă mai multă libertate.

Exemplul personal costă scump

Iar pentru a arăta că nu glumește, William aplică regulile în primul rând pentru familia lui (el și Kate). Ei plătesc 307.500 de lire sterline pe an chirie pentru conacul din secolul al XVIII-lea de la Forest Lodge, Windsor. Suma este cu 100.000 de lire mai mare decât cea plătită de foștii chiriași. Contractul lor are chiar o clauză strictă care le interzice să subînchirieze cele trei cabane de pe domeniu.

„William este conștient de cât costă monarhia și se va implica direct în restructurare pentru a reduce costurile.” – Sursă anonimă

Să fim serioase, nimănui nu-i place să fie tras la răspundere public pentru banii cheltuiți. Totuși, palatul a reacționat destul de calm la raportul oficial privind proprietățile.

„Suntem recunoscători Oficiului Național de Audit pentru acest raport, care este în concordanță cu angajamentul casei regale față de transparență. Sperăm că constatările vor ajuta la corectarea, clarificarea sau contextualizarea unei serii de aspecte privind proprietățile regale.” – Palatul Buckingham, declarație oficială

Regele va continua să revizuiască anual aceste aranjamente de locuit pentru toată familia. Rămâne însă de văzut cine va fi prima rudă invitată să își facă bagajele sau să semneze noul contract la prețul real al pieței atunci când William va prelua oficial coroana.