Eșarfele de mătase revin în forță, fiind trucul de styling al primăverii 2026. Văzute pe podiumurile de la Ferragamo și Calvin Klein, dar și la gâtul sau în talia influencerilor de modă, aceste accesorii versatile aduc un suflu nou oricărei ținute. Te-ai gândit vreodată că o simplă eșarfă poate transforma radical o ținută?

Până la urmă, „versatilitatea este calitatea principală pe care ar trebui să o aibă orice investiție bună în garderobă, iar multitudinea de oportunități de styling pentru eșarfele de mătase – ca să nu mai vorbim de prețul accesibil – le fac candidatul perfect pentru o reîmprospătare cu efort minim”.

Și, cel mai probabil, ai deja una în colecția ta de accesorii.

Dacă ești în pană de idei despre cum să integrezi o eșarfă de mătase în formulele tale vestimentare actuale, iată patru look-uri care să te inspire în acest sezon și nu numai.

Eșarfa de mătase purtată în talie

După ce am văzut-o pe Alexa Chung aranjând o fustă de mătase drapată în jurul taliei, am știut că acesta este un look care va prinde. Este o metodă fără efort de a adăuga culoare și textură unei formule simple, formată dintr-un tricou alb și o fustă neagră, putând eleva piesele de bază din garderoba capsulă dintr-un singur pas. Pentru a recrea look-ul, poți combina o eșarfă florală Alémais Violet (160 £) cu un tricou COS (29 £) și o fustă midi din poplin de la M&S (30 £), completând ținuta cu pantofi Reformation Inez (298 £) și un colier M&S (20 £).

Clasicul look la gât, reinterpretat

E drept că „poate fi cel mai logic mod de a aranja o eșarfă de mătase, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie plictisitor”. O eșarfă cu model, ale cărei capete ies în evidență, va oferi unui ansamblu relaxat cu blugi o notă mai șlefuită, fără a fi prea greoaie pentru vremea de primăvară. O sugestie ar fi o bandană de mătase de la Free People (40 £), purtată cu un blazer supradimensionat The Frankie Shop Bea (275 £) și o pereche de blugi largi AGOLDE (450 £). Iar ca accesorii, o geantă de umăr DeMellier The New York (395 £) și balerini Mary-Jane de la LE MONDE BERYL (480 £) completează perfect ținuta.

Un accesoriu practic pentru păr

Purtată ca o bandană, o eșarfă de mătase în păr nu este doar practică pe vreme mai caldă, ci oferă și un amestec de texturi într-un mod mai subtil. Grece Ghanem a asortat-o pe a ei cu un palton statement contrastant și pantofi cu toc cu imprimeu, pentru un finisaj maximalist, dar elevat (și perfect pentru o zi cu păr rebel). Cum poți obține un look similar? Cu o eșarfă cu imprimeu paisley de la Massimo Dutti (39,95 £), un trenci cu catarame de la & Other Stories (169 £) și pantofi cu imprimeu leopard de la JIMMY CHOO (825 £). Nu uita de o pereche de ochelari de soare PRADA EYEWEAR (395 £) și o geantă tote din piele de la POLO RALPH LAUREN (545 £).

Eșarfa transformată în top de primăvară

„Când vremea se încălzește, purtarea unei eșarfe de mătase pe post de top este unul dintre hack-urile preferate din garderobă.” Pentru primăvară, însă, poți adăuga un cardigan subțire într-o nuanță minimalistă pentru a face față zilelor mai răcoroase. Poți folosi o eșarfă satinată cu imprimeu paisley de la MANGO (12,99 £) pe post de top, peste care să adaugi un cardigan din amestec de lână și alpaca de la ARKET (85 £). Combină-le cu blugi largi Hush Nessa (90 £), un colier JULIETTA (240 £) și balerini cu vârf ascuțit Jigsaw Linnie (110 £).