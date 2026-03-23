Prințesa Charlene de Monaco a abordat o formă de „method dressing” (îmbrăcăminte tematică) cu rochia sa Elie Saab sâmbătă seara, la Balul Trandafirilor 2026, unde s-a alăturat altor membri ai familiei regale din Monaco, alături de alți invitați speciali. Pentru acest eveniment de gală, Prințesa Charlene a ales o rochie celestă, semnată de designerul libanez cu același nume. Această alegere vestimentară a fost o declarație clară, o aluzie subtilă și perfectă la tema evenimentului, aducând o notă de mister și eleganță.

Detalii despre rochia celestă și designul asimetric

Rochia a avut o bază gri, o nuanță discretă, dar sofisticată, cu un corset ajustat care îi punea în evidență silueta. Drapajele de material se adunau elegant într-o parte a șoldului, creând un efect vizual subtil, ușor asimetric, ce adăuga complexitate designului. Fusta rochiei, pe de altă parte, curgea cu o mulțime de mișcare, conferind grație fiecărui pas al Prințesei. Asimetria a continuat pe tot parcursul ținutei, prezentând un efect de capă pe un singur umăr, un detaliu îndrăzneț care a adăugat profunzime și un contrast vizibil întregii vestimentații a Prințesei Charlene. Peste corset și umărul capei, rochia a fost împodobită cu cristale și paiete argintii strălucitoare, care capturau lumina, transformând-o într-o apariție cu adevărat sclipitoare. Cumva, fiecare element părea să contribuie la o imagine desprinsă parcă din stele, nu-i așa?

Inspirația tematică și accesoriile alese

Întreaga ținută a creat un efect celest general, o alegere de „method dressing” (îmbrăcăminte tematică) ce a făcut trimitere directă la Balul Trandafirilor 2026, care a avut ca temă galaxia. Nu e chiar așa de des să vezi o ținută care să se potrivească atât de bine cu tema unui eveniment. Pentru finisajele finale, Prințesa Charlene a optat pentru o pereche de tocuri metalice argintii, ce completau perfect strălucirea rochiei, și un set de cercei statement cu diamante florale. Aceste accesorii au adăugat o notă de rafinament, fără a eclipsa însă piesa centrală a ansamblului. Stai puțin, chiar s-a gândit la toate detaliile, nu?

Simplu, dar de efect.

O colaborare regală de durată cu Elie Saab

Elie Saab este un designer care apare frecvent în garderoba regală a Prințesei Charlene. Nu de puține ori am avut ocazia să o admirăm pe Alteța Sa purtând creațiile sale spectaculoase, iar fiecare apariție este o dovadă a încrederii sale în viziunea artistică a designerului. La Balul Trandafirilor din 2024, de exemplu, Prințesa a surprins publicul cu un salopetă din paiete și tul, inspirată de efervescența anilor ’70, semnată de același designer, pentru ediția cu tematică disco a evenimentului. Prințesa Charlene pare să aprecieze versatilitatea și eleganța pe care Saab le aduce în fiecare piesă. Și totuși, cum reușește să se reinventeze de fiecare dată, menținând în același timp o estetică recognoscibilă?

Preferințele altor regalități pentru Elie Saab

Prințesa Charlene nu este singura membră a familiilor regale care îl preferă pe Elie Saab. E drept că mulți o asociază pe Kate Middleton cu designeri și case de modă londoneze precum McQueen și Jenny Packham, dar Prințesa de Wales a purtat și ea câteva creații Elie Saab de când s-a alăturat familiei regale britanice. Aceasta arată o apreciere globală pentru talentul designerului libanez. Cel mai notabil, Prințesa de Wales a impresionat la ediția din 2019 a Royal Ascot, unde a purtat o rochie albastră semnată de designer, o ținută pe care a re-purtat-o, inteligent, patru ani mai târziu, la o petrecere în grădină, în 2023. Oare ce o atrage pe Kate la acest designer, dincolo de estetica britanică tradițională?

Misiunea Balului Trandafirilor și impactul său

Înființat în 1954, Balul anual al Trandafirilor nu este doar un eveniment monden, ci și o gală caritabilă importantă. Acesta strânge fonduri esențiale pentru Fundația Prințesa Grace, o organizație dedicată sprijinirii artiștilor emergenți din domenii precum teatru, dans și film, prin oferirea de granturi care le avansează cariera. Familia regală din Monaco, din care a făcut parte și Prințesa Grace (fostă Grace Kelly), participă în mod regulat la acest eveniment de gală, subliniind angajamentul lor profund față de promovarea artelor. Până la urmă, este o tradiție cu un scop nobil, care a rezistat testului timpului și continuă să facă o diferență reală în lumea artistică.

Prezența Prințesei Charlene, alături de Prințul Albert al II-lea, Prințesa Akiko de Mikasa și Prințesa Caroline de Hanovra, subliniază nu doar continuitatea unei tradiții regale, ci și angajamentul profund și constant al familiei față de susținerea artei și culturii. O gală ce îmbină eleganța desăvârșită cu filantropia an de an, oferind o platformă esențială pentru viitorul artistic și demonstrând că stilul poate servi o cauză mai înaltă.