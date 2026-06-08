Prințesa Anne a Marii Britanii este faimoasă pentru atitudinea ei extrem de sobră în public. Dar când vine vorba de cei șase nepoți ai săi, singura fiică a regretatei Regine Elisabeta a II-a uită complet de protocol și încalcă o regulă de aur pe care a respectat-o cu sfințenie zeci de ani.

Știm cu toate că bunicile au un fel magic de a se transforma complet când apar nepoții, ? Ei bine, se pare că nici măcar membrii familiei regale britanice nu sunt imuni la acest fenomen. Dincolo de imaginea publică de fier, descoperim o bunică absolut normală, care găzduiește prânzuri de duminică și gătește alături de cei mici. Această dinamică demonstrează că iubirea pentru familie topește până și cea mai strictă etichetă regală, un detaliu în care multe dintre noi ne putem regăsi propriile mame sau soacre.

Secretul din spatele imaginii de fier

Ani la rând, Prințesa Anne a menținut o distanță clară la evenimentele oficiale. Spre deosebire de Prințesa Diana sau, mai recent, de Prințesa Kate, care mereu au interacționat cald cu copiii în public, Anne a refuzat constant să fie fotografiată sărutând bebeluși la angajamentele de stat. Era pur și simplu o regulă nescrisă a ei, o graniță clară între datorie și emoție.

Recomandări Kate Middleton, detaliu inedit la nunta regala. Prințesa de Wales, cu oja sărită de pe unghii.

Iar lucrurile stau complet diferit în intimitatea familiei. Așa cum arată un material publicat recent de Hellomagazine, barierele cad complet când Prințesa Regală este înconjurată de copiii lui Peter Phillips și ai Zarei Tindall.

„Anne are o energie foarte masculină, dar are o latură blândă, la fel cum avea și Prințul Philip, și este foarte mândră de Peter și Zara. Ea a refuzat întotdeauna să fie fotografiată sărutând bebeluși în public, dar este diferită cu proprii nepoți și clar îi adoră.” – Ingrid Seward, redactor-șef Majesty Magazine

Prânzuri de duminică și lecții în bucătărie

Gândește-te puțin la dinamica propriei tale familii. Nu e o ușurare imensă când bunicii preiau controlul în weekend și îți oferă câteva ore de respiro? Exact asta fac și copiii Prințesei Anne. Cei doi locuiesc foarte aproape de domeniul ei de 730 de acri de la Gatcombe Park, ceea ce face vizitele extrem de ușoare și naturale.

Recomandări Prințesa Anne și fostul soț, Mark Phillips, prezenți la nunta fiului lor.

Zara și Peter au recunoscut chiar ei, într-un documentar ITV din 2020, cât de mult îi ajută mama lor cu cei mici.

„Îi place să îi vadă călărind; îi place să îi aibă în vizită pentru prânzurile de duminică și să îi ducă la plimbare, făcând toate lucrurile pe care le făceam și noi când eram copii. Ne cam place să îi lăsăm la ea duminică. Spunem: ‘O să-i luăm mai târziu, pa’.” – Zara Tindall și Peter Phillips

Și nu e vorba doar de plimbări în aer liber. De curând, în 2025, în timpul unei vizite la The Naval Children’s Charity, Anne a primit un șorț de copil și a glumit extrem de relaxat despre viața ei de bunică, spunând: „Da, nu o să-mi vină! S-ar putea să le vină nepoților mei, toți gătesc, de fapt.”

Recomandări Surpriza vestimentara la nunta regala. Detaliul de 43 de ani ascuns în tinuta Printesei Anne

Timpul de calitate rămâne o prioritate

Dar chiar și cu toată această apropiere, Prințesa în vârstă de 75 de ani recunoaște că programul ei încărcat își spune cuvântul. Ea a mărturisit recent că nu îi vede pe cei mici atât de des pe cât și-ar dori. Totuși, insistă să le transmită respectul pentru conservarea naturii și pentru locul în care trăiesc, lecții pe care i le-a predat și propriilor copii.

Până la urmă, dinamica de familie la casa regală pare să sufere aceleași provocări ca la noi toate: lipsa timpului. Dacă viitoarea generație de tineri regali va moșteni atitudinea strictă a bunicii lor în fața camerelor de filmat, sau vor păstra doar pasiunea pentru gătit și călărie pe care o împart duminică departe de ochii lumii.