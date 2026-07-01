Dacă și tu ai sertarul plin de SPF-uri cumpărate cu intenții bune, dar abandonate după două folosiri, lista făcută de dermatologi și editori de la Prevention vine fix pe problema reală: ce pui pe față ca să porți zilnic, nu doar în vacanță. Selecția lor pentru 2026 include 10 produse pentru nevoi foarte diferite, de la ten sensibil și acneic până la piele matură sau zile în care vrei să reaplici peste machiaj.

Dincolo de anunț, partea utilă este alta: dermatologii spun clar că una dintre cele mai mari greșeli pe care le văd la pacienți este lipsa SPF-ului pe tot parcursul anului. Motivul e simplu și deloc abstract. Razele puternice ale soarelui ajung la piele chiar și în zilele noroase, iar urmele pot rămâne ani întregi. Asta înseamnă că alegerea bună nu este neapărat crema „perfectă”, ci aceea pe care o suporți, o aplici ușor și nu te face să renunți după trei dimineți.

Ce ar trebui să facă un SPF bun pentru față, înainte să te uiți la brand

Dr. Angela J. Lamb (dermatolog și director al Westside Mount Sinai Dermatology Faculty Practice) rezumă foarte bine filtrul de selecție: o cremă bună pentru față nu ar trebui să îți înfunde porii și trebuie să stea bine atât cu machiaj, cât și fără.

„Nu vă înfundă porii și poate fi folosită cu sau fără machiaj, astfel încât să se așeze ușor.”

Pentru tine, asta se traduce foarte concret. Dacă porți fond de ten, caută formule care funcționează și ca bază. Dacă ai ten sensibil sau reacționezi repede la produse, contează formulele fără parfum și ingredientele blânde. Iar dacă dimineața ești mereu pe fugă, te ajută mult produsele care se dublează ca hidratantă, primer sau cremă nuanțatoare.

Formule lejere pentru tenul acneic sau cu roșeață

Dr. Heidi Waldorf (fondatoarea Waldorf Dermatology Aesthetics din New York) recomandă o formulă gândită pentru pielea cu rozacee sau acnee. Are niacinamidă, descrisă ca antiinflamator pentru reducerea sebumului, și acid hialuronic pentru hidratare și pentru a diminua aspectul liniilor fine. Detaliul care contează aici este că produsul este fără ulei și cu hidratare ușoară, deci nu merge pe ideea de cremă grea care îți sufocă tenul.

Dacă ai trecut prin episoade de erupții de la SPF-uri nepotrivite, și Vanicream merită pus pe listă. Brandul este recomandat pentru ingrediente non-iritante, fără parfum, iar formula are ceramide pentru hidratare și poate fi purtată sub machiaj. Emily Goldman (editor digital adjunct la Prevention) explică de ce i-a rămas în rutină:

„Ca cineva care a avut erupții cutanate la folosirea formulelor greșite, colecția Vanicream mă liniștește la testarea produselor. Acesta este formulat cu ceramide pentru a ajuta la hidratarea pielii. Îmi place că este ușor și se dublează ca o cremă hidratantă.”

Și brandul coreean innisfree intră în zona asta practică. Loțiunea lui non-comedogenică are ceai verde, ulei de floarea-soarelui și cica, ingrediente gândite să calmeze roșeața. Bonusul foarte util pentru zilele de vară: este blândă pentru față, dar poate fi folosită și pe corp, deci scapi de încă un produs în geantă.

SPF nuanțat, o soluție pentru uniformizarea tenului

Aici apar produsele care fac două lucruri dintr-un foc. Colorescience Face Shield Flex se adaptează tonului pielii, estompează imperfecțiunile și vine cu SPF ridicat. Poate fi folosit ca bază, iar pentru zilele foarte însorite reaplicarea se poate face cu Total Protection Color Balm. Pentru diminețile aglomerate, exact asta contează: să nu trebuiască să alegi între protecție și un ten uniform.

Hannah Jeon (Associate Commerce Editor) a descris foarte direct experiența ei cu produsul:

„Iubesc faptul că această protecție solară nu numai că oferă o protecție solară fiabilă cu un nivel ridicat de SPF, dar se simte și super ușoară și hidratantă și, bineînțeles, ajută la oferirea unei acoperiri uniforme și construibile tenului meu. Am constatat că este perfectă pentru dimineți aglomerate și zile fără machiaj, când nu mă pot deranja să-mi parcurg întreaga rutină de machiaj, dar totuși vreau ca pielea mea să arate netedă și uniformă cu un efort minim. În plus, nu mi-a iritat niciodată pielea uscată și sensibilă.”

Tot în categoria asta intră și varianta Skinceuticals cu SPF 50, recomandată de Dr. Lamb pentru pielea matură. Ea spune că este suficient de ușoară ca să fie aplicată peste o cremă hidratantă mai consistentă, exact ce cere adesea pielea matură. Iar un utilizator de 73 de ani laudă textura subțire, faptul că se absoarbe bine, nu se topește la căldură și oferă puțină acoperire pentru uniformizarea nuanței pielii.

Fără peliculă albă: variantele de SPF lăudate

Multe dintre noi abandonăm SPF-ul mineral dintr-un motiv foarte banal: lasă urme albe și se simte gros. OSEA Marine Screen încearcă să rezolve exact problema asta. Are oxid de zinc non-nano pentru protecție solară, acid hialuronic pentru hidratare și alge marine bogate în aminoacizi pentru a hrăni pielea. Un utilizator spune că textura este o emulsie hidratantă, ușoară și mătăsoasă, care se topește în piele și nu lasă deloc peliculă albă.

Și Augustinus Bader Mineral Sunscreen merge în aceeași direcție, cu protecție împotriva razelor UVA și UVB și extract de microalge pentru reducerea apariției liniilor fine. Un recenzor, asistentă medicală cu piele grasă și pori dilatați, spune că îl folosește de 8 săptămâni și că produsul funcționează și ca primer, oferind o strălucire luminoasă.

Potrivit Prevention, Sulwhasoo Sun Cushion este una dintre opțiunile cele mai comode pentru reaplicare peste machiaj. Are o textură „lichid-pudră”, nu este grasă, nu lasă peliculă albă și oferă o senzație de răcorire. Un utilizator cu piele predispusă la acnee îl numește „un salvator total”, tocmai pentru că poate reîmprospăta protecția solară în timpul zilei fără să strice machiajul.

SPF-uri pentru pielea grasă și primele linii fine

Aici ies în față două nume din listă. Tatcha sunscreen are vitamina E și ectoină încapsulată, un derivat aminoacid antiinflamator, și este apreciată pentru pielea grasă și pentru felul în care se așază sub machiaj. Un utilizator de 47 de ani spune că este una dintre puținele creme de protecție solară care nu îl fac să lucească și că se împacă bine cu două tipuri diferite de primer.

Dermalogica Dynamic Skin Recovery, din linia Age Smart, aduce squalane, vitamina E și peptide pentru netezire și pentru reducerea liniilor fine. Și are un detaliu foarte util dacă nu suporți straturi grele: oferă o strălucire subtilă cu o cantitate de mărimea unui bob de mazăre.

Dacă vrei un criteriu simplu pentru următoarea achiziție, uită-te la trei lucruri: să nu îți înfunde porii, să se așeze bine sub machiaj și să aibă textura pe care chiar o vei purta zilnic. Iar dintre cele 10 variante selectate pentru 2026, Sulwhasoo Sun Cushion rămâne una dintre cele mai practice idei de ținut în geantă pentru reaplicarea de peste zi, mai ales când ai deja machiaj pe față.