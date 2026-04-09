Mii de oameni au continuat și în a doua zi să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, al cărui sicriu este depus la Arena Națională. Printre personalitățile care au trecut joi dimineață pe la catafalcul legendarului antrenor, decedat la vârsta de 80 de ani, s-a numărat și premierul Ilie Bolojan.

Mesajul premierului Ilie Bolojan

Șeful Guvernului a sosit la ora 10:05, imediat după deschiderea porților, pentru a-și exprima respectul față de una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc. La plecare, vizibil marcat de moment, Ilie Bolojan a transmis un mesaj scurt, dar ferm, jurnaliștilor prezenți la fața locului. „Sunt aici în semn de respect pentru munca unui om cu o carieră impresionantă. Dumnezeu să îl odihnească”, a declarat premierul. Prezența sa a avut loc într-un context în care un flux continuu de vizitatori, de la oameni simpli la personalități din sport și politică, s-a oprit pentru câteva momente de reculegere.

Funeralii cu onoruri militare

Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie 2026, în cadrul unei ceremonii ce va include onoruri militare. Cortegiul funerar va pleca spre biserică în cursul dimineții, slujba religioasă fiind programată la ora 10:00.

Recomandari Premierul Ilie Bolojan, prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu în ultima zi de omagii

Dar cum rămâne cu publicul larg?

Ei bine, aici lucrurile sunt clare. Reprezentanții Federației Române de Fotbal au specificat că ceremonia va fi una restrânsă, accesul fiind permis doar rudelor și prietenilor apropiați. Iar momentul depunerii în mormânt este stabilit pentru ora 13:10.

Dorința familiei pentru intimitate

Partea finală a evenimentului, programată la ora 12:20, va include saluturi militare ca recunoaștere pentru întreaga carieră a fostului selecționer. Numai că rudele lui Mircea Lucescu au o solicitare fermă. Aceștia au cerut ca în interiorul cimitirului să nu intre persoane străine. Familia dorește ca ultimele momente să fie trăite în liniște și intimitate, perimetrul fiind rezervat exclusiv membrilor familiei (o decizie de înțeles, până la urmă). Publicul larg este, așadar, rugat să respecte această decizie.