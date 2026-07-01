Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) a integrat yoga în programele de prescriere socială, alături de alte activități non-clinice recomandate pentru sănătate și bunăstare. O formă de mișcare blândă, fără a depinde de o sală, aparate sau alte persoane, yoga atrage pe mulți.

Totuși, tocmai aici apare o problemă: practica promovată ca fiind deschisă tuturor ajunge, în realitate, mai ușor la anumite categorii și mult mai greu la altele. Un sondaj din 2020 realizat printre studenți și profesori de yoga din Marea Britanie a arătat că 91% erau persoane albe, 71% aveau studii universitare și 87% erau femei. Aceste cifre descriu cine practică yoga, dar și cine se simte reprezentat în aceste spații.

Discuția nu se limitează la Marea Britanie. Este despre cum arată un spațiu de wellness în care dumneavoastră vă simțiți binevenită. Dacă yoga vă stârnește curiozitatea, dar vă opriți la gândul că trebuie să fiți foarte flexibilă, foarte slabă sau deja familiarizată cu tot ritualul, exact aceste bariere sunt analizate acum.

Beneficiile există, dar nu ajung automat la toată lumea

Yoga are rădăcini în Asia de Sud antică și include nu doar posturi, ci și exerciții de respirație prin pranayama, filozofie, mindfulness, meditație și mișcare. Cercetările citate în articolul publicat de Medicalxpress arată că poate ajuta la gestionarea durerilor cronice de spate, a stresului, a simptomelor de anxietate sau depresie. De asemenea, la unii supraviețuitori de cancer, yoga a fost asociată cu o calitate mai bună a vieții și cu reducerea oboselii.

Însă beneficiul teoretic diferă de accesul real. Dacă un curs este prea scump, prea departe, programat la ore nepotrivite sau cere echipament pe care nu îl aveți, recomandarea rămâne doar o recomandare. Pentru persoanele cu venituri mici, cu dizabilități, cu un indice de masă corporală ridicat sau din grupuri etnice minoritare, aceste obstacole se adună.

„Multe dintre persoanele cel mai puțin reprezentate în yoga se confruntă, de asemenea, cu rezultate mai slabe în ceea ce privește sănătatea și cu inegalități în sănătate: diferențe evitabile și nedrepte în sănătate între diferite grupuri de oameni. Dacă yoga este utilizată ca parte a serviciilor de sănătate publică și bunăstare, trebuie să ne întrebăm cine își permite, cine poate ajunge și cine se simte binevenit odată ajuns.”

Acest lucru schimbă felul în care merită să priviți wellness-ul: nu doar ca pe un set de obiceiuri bune, ci și ca pe o întrebare simplă. Puteți dumneavoastră, în mod realist, să intrați în acest spațiu și să vă simțiți în regulă acolo?

De ce multe femei se simt intimidate înainte să înceapă

Barierele descrise de cercetători sunt foarte concrete. Unele țin de logistică: locația, orarul, costul, nevoia de echipament. Altele țin de percepție: teama că yoga este prea solicitantă sau, din contră, că nu este suficient de activă. Peste ele vin și ideile care circulă de ani buni: că yoga ar fi doar pentru persoane slabe și flexibile sau că este „ne-cool”.

Mai există și partea culturală, despre care se vorbește rar. Pentru unele persoane, elemente precum cântatul neexplicat pot crea disconfort. La fel și lipsa de reprezentare sau ignorarea originilor sud-asiatice ale yoga. Potrivit Medicalxpress, cercetătorul care a analizat aceste teme afirmă că problema nu stă doar în barierele declarate direct, ci și în felul în care spațiile de yoga au fost construite în jurul unor norme care îi includ mai ușor pe unii și îi lasă pe alții la margine.

„Nu am examinat doar barierele pe care oamenii le-au descris direct, ci și problemele subiacente de putere și inegalitate care au modelat modul în care corpurile, mediile și nevoile erau privite în spațiile de yoga. Acest lucru m-a ajutat să identific bariere culturale care altfel ar putea fi trecute cu vederea.”

Dacă v-ați simțit vreodată „nepotrivită” pentru un tip de clasă de wellness, nu este doar o percepție personală. Uneori, spațiul chiar transmite acest mesaj.

Ce puteți urmări când căutați un loc în care să vă simțiți bine

Din informațiile disponibile până acum nu apar programe concrete de finanțare sau subvenții pentru cursuri, nici o listă de inițiative oficiale care să reducă prețul pentru persoanele cu venituri mici. Dar există câteva semne practice care vă pot ajuta să citiți mai bine oferta din jurul dumneavoastră.

Căutați profesori sau studiouri care explică limpede ce include clasa: mișcare, respirație, meditație, eventuale momente de cântat. Lipsa surprizelor contează mult. Apoi, observați dacă mesajul de prezentare insistă doar pe flexibilitate și pe un anumit tip de corp sau dacă vorbește despre adaptare, ritm personal și stare de bine. Diferența este mare.

Un alt aspect este următorul: dacă vă intimidează ideea că „nu vă pricepeți”, începeți tocmai de la forma cea mai accesibilă pentru dumneavoastră. Un avantaj real al yoga este că nu cere mereu abonament la sală, echipamente specializate sau prezența altor persoane. Pentru multe femei, tocmai asta poate fi poarta de intrare: o practică mai ușor de testat, fără presiunea de a performa.

Ce ar trebui să schimbe spațiile de yoga pentru a fi incluzive

Cercetarea pune accent pe trei zone care fac diferența: accesul practic, percepția și cultura spațiului. Pentru studiouri și profesori, asta înseamnă să privească întâi lucrurile de bază: unde este clasa, la ce oră, cât costă și ce trebuie să aduceți cu dumneavoastră. Pentru cineva care lucrează mult sau își calculează atent bugetul, acestea nu sunt detalii, ci motivul pentru care participă sau renunță.

La fel de important este și felul în care este prezentată yoga. Dacă imaginea rămâne aceeași, cu aceleași corpuri, același limbaj și aceleași presupuneri despre cine „se potrivește”, beneficiile nu vor ajunge tocmai la grupurile care se confruntă deja cu inegalități în sănătate.

Miza aici este foarte concretă: dacă yoga intră în servicii de sănătate publică și bunăstare, dar rămâne greu de accesat pentru cei care au nevoie mai mare de sprijin, decalajele nu se reduc. Se adâncesc. De aceea, întrebarea care rămâne după entuziasmul inițial nu este dacă yoga poate ajuta, ci cine ajunge, în realitate, să primească acest ajutor.