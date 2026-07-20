Ce faci cu cina? Seara, masa în familie este adesea singurul moment așezat al zilei. Exact aici s-a văzut o reacție clară într-un studiu din 2026. A fost publicat în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Cercetarea, condusă de Camille R. Schneider-Worthington, arată o alternativă realistă. Crononutriția, adică alimentația bazată pe ore, este o variantă viabilă. Este mult mai ușor de urmat pentru pierderea în greutate după naștere decât dietele tradiționale.

Cele 10 mame participante au fost recrutate de la Spitalul Universității Alabama din Birmingham. Ele se aflau în primele șase luni de la naștere. Au răspuns prin interviuri aprofundate și sondaje. Eșantionul este mic, dar arată un aspect foarte practic. Jurnalul alimentar, număratul de calorii sau consilierea vin greu. Programul este oricum rupt de somnul copilului, de alăptare și de treburile casei.

De ce este importantă crononutriția după naștere

Miza este simplă. Majoritatea femeilor nu revin la greutatea de dinaintea sarcinii. Acest fapt crește riscul de obezitate și complică sarcinile viitoare. Când o metodă cere mai puțin efort mental, șansele de reușită cresc. Crononutriția iese în față tocmai prin simplitate.

„Perioada postpartum este o etapă de viață deosebit de solicitantă, când poate fi dificil pentru mame să găsească timp pentru abordările tradiționale de gestionare a greutății, cum ar fi ținerea unui jurnal alimentar, numărarea caloriilor sau participarea la sesiuni de consiliere pentru pierderea în greutate.”

Așa descrie situația Camille R. Schneider-Worthington, investigator principal și profesor asistent la Departamentul de Științe ale Nutriției al Universității Alabama din Birmingham.

Potrivit Medicalxpress, ideea de „mic dejun de rege, cină de sărac” a fost masiv respinsă. Aceasta presupunea un mic dejun foarte mare și o cină mică. Masa de seară a contat imens pentru participante. Este masa luată împreună cu familia. O intervenție postpartum trebuie gândită după ce poate fi menținut luni întregi cu un nou-născut în casă.

Cina mică a fost respinsă aproape unanim

Reacția mamelor a fost neașteptat de fermă.

„Am fost surprinsă de cât de copleșitor de antipatizată a fost abordarea «mic dejun de rege, cină de sărac». Aceasta a fost singura strategie care nu a implicat ore specifice de început și/sau sfârșit pentru luat masa, ci mai degrabă a redistribuit dimensiunea meselor, astfel încât micul dejun a fost cea mai mare, iar cina cea mai mică masă.”

Studiul analizează alimentația ghidată de timp. Nu orice variantă care mută mâncarea spre prima parte a zilei este acceptată după naștere. Rutina cinei în familie este esențială. Fără ea, metoda începe să piardă teren.

Alăptarea a adus o teamă clară, dar nefondată

Mamele care alăptează au avut o grijă clară. Reducerea meselor de seară le-ar putea afecta producția nocturnă de lapte. A fost singura abordare din studiu care a ridicat această teamă.

„Aceasta a fost, de asemenea, singura abordare care a ridicat preocupări printre mamele care alăptează cu privire la modul în care le-ar afecta rezerva de lapte. Mamele care alăptează pot avea nevoie de educație pentru a ajuta la demontarea convingerii că mesele mari de seară sau mâncatul pe parcursul nopții sunt necesare pentru a susține producția de lapte peste noapte.”

Temerea este nefondată. O strategie de slăbit nu ar trebui să aducă vinovăție. O cină mai mică sau lipsa gustărilor nocturne nu strică automat alăptarea.

„Crononutriția ca instrument pentru pierderea în greutate iese în evidență prin simplitatea sa și oferă o gamă de opțiuni. Pentru multe persoane, să te uiți la ceas este mai ușor decât să numeri calorii sau să ții jurnale alimentare. Această simplitate ar putea fi deosebit de utilă în perioada postpartum, când mamele sunt adesea concentrate pe îngrijirea sugarului și a altor copii în detrimentul propriei persoane.”

Sunt necesare studii viitoare pe eșantioane mai mari și mai diverse pentru a confirma aceste constatări. Acestea vor informa dezvoltarea unor intervenții de crononutriție adaptate perioadei postpartum. Până atunci, un prim pas poate fi simplu. Nu mai număra caloriile. Uită-te la ceas, dar păstrează cina în familie.