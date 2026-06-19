Dacă ai impresia că la aceeași terasă tu pleci acasă cu 5 înțepături, iar prietena ta cu niciuna, explicația nu ține de „ghinion”. Țânțarii nu aleg la întâmplare: sunt atrași de semnalele chimice pe care corpul le eliberează prin respirație și transpirație, iar asta schimbă destul de clar cine devine „ținta preferată” într-o seară de vară.

În cifre, nu există un procent anunțat care să spună exact cu cât crește riscul pentru fiecare categorie, dar datele prezentate de specialiști arată trei grupe care apar cel mai des printre victime: sportivii, iubitorii de dulciuri și femeile însărcinate. Asta contează practic fiindcă nu vorbim doar despre plimbările prin parc, ci și despre alergarea de seară, un picnic după desert sau o ieșire pe balcon când e foarte cald.

„Cele mai frecvente victime ale mușcăturilor sunt sportivii, iubitorii de dulciuri și femeile însărcinate.”

Citatul îi aparține Olgăi Ulankina, specialist în cadrul Laboratorului Gemotest. Iar ideea din spatele lui e mai simplă decât pare: țânțarii „citesc” corpul după dioxidul de carbon, căldură și compușii din transpirație.

După sport, corpul trimite un semnal mai puternic către țânțari

Dacă faci mișcare afară, exact momentul în care te simți bine după antrenament poate fi și momentul în care devii mai atractivă pentru insecte. În timpul efortului fizic, corpul produce mai mult dioxid de carbon, transpiri mai mult, iar temperatura corporală crește. Pentru țânțari, combinația asta funcționează ca un semnal mai vizibil decât atunci când stai liniștită.

Și nu e vorba doar despre transpirație, la modul general. Țânțarii sunt atrași de acidul lactic, amoniac și alți compuși prezenți în transpirație. Cu cât activitatea metabolică este mai intensă, cu atât această „amprentă” chimică devine mai ușor de detectat pentru insecte.

Ce poți face practic? Dacă știi că urmează să stai afară după sală, după o plimbare lungă sau după alergare, repelentul nu e un moft. Are sens să fie parte din rutina de ieșire, exact ca SPF-ul dimineața.

Dulciurile pot schimba mirosul pe care țânțarii îl percep

Aici nuanța e importantă. Consumul ridicat de carbohidrați simpli poate influența indirect metabolismul și poate modifica substanțele eliminate prin piele și respirație. Asta te poate face mai atractivă pentru țânțari.

Numai că legătura directă dintre zahăr și țânțari nu este confirmată clar. Cu alte cuvinte, nu există dovezi ferme că o prăjitură sau un suc dulce îi cheamă instant. Ce există este ipoteza metabolică: corpul tău poate mirosi diferit pentru ei după un consum mare de zaharuri simple.

Pentru viața reală, mesajul util este acesta: dacă observi că ești înțepată mai des la petreceri, grătare sau ieșiri unde se adună și alcool, și deserturi, e posibil să nu fie doar o coincidență.

Alcoolul și diabetul pot crește riscul de înțepături

Alcoolul crește riscul de înțepături prin trei mecanisme concrete: ridică temperatura corpului, dilată vasele de sânge și intensifică eliminarea de dioxid de carbon. Adică exact lucrurile pe care țânțarii le „simt”. Dacă ai observat că la o seară în aer liber, după un pahar, începi să fii ținta principală, explicația stă mai degrabă aici decât în ideea că „te iubesc țânțarii”.

Dar există și o categorie despre care se vorbește mai rar. Persoanele cu diabet pot deveni mai atractive pentru țânțari, fiindcă modificările metabolismului glucidic pot influența mirosul corporal și compoziția transpirației. Asta nu înseamnă că se va întâmpla automat în fiecare caz, ci că există un factor în plus de care merită să ții cont la prevenție.

Potrivit CSID, explicația comună pentru toate aceste situații este aceeași: metabolismul și compoziția semnalelor eliminate de corp fac diferența între cine scapă aproape neatins și cine adună mai multe mușcături într-o singură seară.

Ce măsuri au sens, chiar dacă nu vrei să îți complici vara

Recomandarea specialiștilor este destul de clară și foarte practică: folosește repelente, poartă haine lejere cu mâneci lungi, în culori deschise, și evită zonele cu apă stătătoare. Nu sună spectaculos, dar exact aceste lucruri reduc expunerea.

Dacă vrei varianta ușor de aplicat, gândește-o ca pe o rutină de seară: înainte să ieși, aplici repelentul; dacă stai mai mult afară, alegi o cămașă subțire sau o rochie lungă, deschisă la culoare; iar pentru balcon, curte sau ieșiri în parc, e bine să eviți locurile cu apă stătătoare în apropiere. Acolo ai șanse mai mari să fie și mai mulți țânțari, nu doar mai insistenți.

Dosarul de date disponibil până acum nu precizează ce tipuri de repelente sunt cele mai eficiente, ce ingrediente ar trebui căutate pe etichetă, cât de des trebuie reaplicate produsele, ce remedii naturale au bază științifică sau ce reacții alergice ar trebui să te trimită la medic. Deci, dacă alegi un produs, criteriul util rămâne eficiența reală, nu doar ambalajul sau prețul (aceeași regulă pe care o știm deja și din zona de îngrijire a pielii).

Iar partea bună este că poți schimba ceva imediat, fără să îți reorganizezi viața: dacă știi că ai făcut sport, ai băut alcool sau urmează o seară lungă afară, protecția suplimentară merită pusă din start în geantă, nu după prima înțepătură.