Un test publicat de The Independent la 24 noiembrie 2026 compară nouă aparate de îndreptat părul, încercate timp de trei luni pe păr drept, ondulat și creț. Pentru cumpărătoarele din România, rezultatele arată ce poate face fiecare aparat, dar prețurile britanice nu sunt prețuri locale.

Dintre cele nouă modele, pentru Ghd Sculpt a fost verificată o ofertă în România: 2.110,20 lei, cu TVA inclus, la Zavola, pe 24 noiembrie 2026. Aparatul era afișat în stoc, iar oferta indica o garanție legală de 24 de luni pentru consumatori.

Ce a mers pe fiecare tip de păr

Cei trei recenzori au urmărit cât durează coafarea, dacă aparatul agață firele, cum arată părul după folosire, cum se controlează temperatura și cât rezistă rezultatul. Testul nu arată însă câte persoane au încercat fiecare model și nici nu dă rezultate separate pentru toate cele trei tipuri de păr la fiecare aparat.

Pe părul gros și ondulat al unei recenzoare, Ghd Sculpt a îndreptat părul fără treceri repetate, iar rezultatul s-a păstrat până a doua zi. Aceeași recenzoare a găsit aparatul mai greu de folosit pentru bucle voluminoase. BaByliss Sensor Protect a cerut mai multe treceri când a fost folosit pe șuvițe ondulate mai late, iar Hershesons The Great Iron nu a păstrat părul perfect drept până seara.

Pe păr fin spre mediu, Dyson Corrale Coolshine a îndreptat părul în aproximativ 10 minute și i-a dat strălucire, dar a făcut mai degrabă valuri moi decât bucle strânse. Dyson Airstrait a fost mai lent pe păr lung și texturat; acesta usucă și îndreaptă cu aer, fără plăci fierbinți, dar nu poate face bucle sau valuri.

Ce temperaturi au și unde au apărut limite

Temperaturile de mai jos sunt cele prezentate în test, nu recomandări pentru orice persoană. La Ghd Sculpt, căldura se adaptează automat și nu poate fi aleasă manual.

Model Temperatură, °C Limită observată Ghd Sculpt Maximum 185, automat Bucle voluminoase mai greu de făcut BaByliss Sensor Protect 160-200, cinci trepte Mai multe treceri pe șuvițe late Hershesons The Great Iron Maximum 230, patru trepte Rezultatul nu a ținut până seara Dyson Corrale Coolshine Maximum 210, patru trepte Mai potrivit pentru valuri moi decât bucle strânse Shark SilkiPro Maximum 220, trei trepte Acces mai greu la rădăcină și pe păr foarte scurt MDLondon Phat Maximum 230, 11 trepte Prindere slabă a vârfurilor Dyson Airstrait Păr umed: 80, 110, 140; păr uscat: 120, 140 Nu face bucle sau valuri Remington Airvive Slim Maximum 230, cinci trepte A cerut mai multe treceri Cloud Nine The Wide Iron Maximum 200, 11 trepte A agățat uneori firele deteriorate

Plăcile late ale MDLondon Phat au scurtat cu aproximativ 10 minute timpul obișnuit de îndreptare al recenzoarei, dar aceasta a trebuit să prindă din nou vârfurile. Cu Remington Airvive Slim, coafarea a durat 20 de minute pornind de la păr uscat în proporție de aproximativ 80%. Cloud Nine The Wide Iron a terminat în 14 minute, însă cele mai multe șuvițe au cerut două sau trei treceri.

Cât costă în România modelul cu ofertă verificată

Ghd Sculpt White era afișat de Zavola la 2.110,20 lei pe 24 noiembrie 2026. Pentru persoanele fizice, pagina indica garanția legală de conformitate de 24 de luni; pentru persoanele juridice, indica o garanție contractuală de 12 luni. Aceste condiții aparțin ofertei verificate, nu tuturor vânzătorilor.

Testul britanic afișa prețuri în lire pentru toate cele nouă aparate, de la 120 la 396 de lire. Acele sume nu stabilesc cât costă modelele în magazinele din România, iar prețul local și garanția celorlalte opt aparate nu au fost confirmate.

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