Pe zilele foarte calde, copiii se supraîncălzesc mai repede decât adulții, iar riscul real nu este doar disconfortul. Pediatrii atrag atenția că organismul lor își reglează mai greu temperatura, iar insolația poate împinge temperatura internă a corpului la peste 41°C, nivel la care pot apărea leziuni cerebrale ireversibile sau chiar decesul.

În practică, unul dintre cele mai periculoase locuri este mașina oprită. La o temperatură exterioară de 34°C, un vehicul parcat poate ajunge la 52°C în doar 20 de minute, adică cu 18°C mai mult decât afară. Iar aici regula utilă este foarte simplă: nu lași copilul singur în mașină nici măcar „două minute”, nici dacă geamul e puțin deschis, nici dacă vehiculul nu este parcat în soare direct.

Pericolul mare nu arată mereu spectaculos la început

Organismul uman funcționează, în mod normal, între 35°C și 37,5°C. Când căldura devine prea mare și corpul nu mai reușește să se răcească, temperatura internă poate urca mult peste acest interval. La copii, asta se poate întâmpla mai repede tocmai fiindcă mecanismele lor de termoreglare sunt mai fragile.

Dar problema este că debutul poate părea banal: copil obosit, agitat, prea roșu la față, moleșit sau neobișnuit de somnoros. Dacă pare că „nu mai e el”, nu aștepta să treacă de la sine. Mutarea imediată la răcoare și răcirea corpului contează enorm în primele minute.

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Fraza pediatrilor se referă la expunerea într-un habitaclu încins, nu la orice ieșire scurtă pe afară. Exact aici apare și greșeala frecventă: adulții subestimează cât de repede urcă temperatura într-o mașină închisă. Dacă afară sunt 34°C, în interior se poate ajunge la 52°C în 20 de minute. Asta înseamnă o creștere extrem de rapidă, într-un spațiu în care aerul devine practic o capcană.

Ce poți face concret acasă, în mașină și afară

Temperatura recomandată pentru aerul condiționat, fie în casă, fie în mașină, este de 24-25°C. Față de un interior supraîncălzit, diferența este uriașă: chiar și raportat la 34°C de afară, vorbim despre un mediu cu 9-10°C mai răcoros. Ideea nu este să transformi camera într-un frigider, ci să eviți șocurile și supraîncălzirea.

Și hainele contează mai mult decât pare. Recomandarea este ca îmbrăcămintea copilului să fie confortabilă, din fibre naturale și în nuanțe deschise. Pentru joaca pe plajă, este indicată o pălărie cu găuri, ca să eviți acumularea de căldură la nivelul capului. Pe scurt: mai puține straturi, materiale care lasă pielea să respire și nimic strâmt.

Potrivit Mediafax, prevenția începe cu lucruri foarte simple, dar care se uită exact când te grăbești: verifici mereu bancheta din spate înainte să cobori din mașină, nu acoperi copilul excesiv, cauți umbră reală când ieși afară și păstrezi în mașină un mediu suportabil, nu rece excesiv.

Ce faci dacă bănuiești o insolație

Dacă un copil pare supraîncălzit, primul pas este să îl scoți imediat din căldură. Îl duci într-un loc răcoros, îi scoți hainele în exces și încerci să reduci temperatura corpului treptat. Nu aștepți „să vedem cum evoluează” dacă starea lui se schimbă repede sau dacă devine confuz, foarte somnolent ori greu de trezit.

Numai că există o limită clară: dacă bănuiala este de insolație severă, situația este o urgență medicală. Când temperatura internă a corpului poate trece de 41°C, nu mai vorbim despre simplă oboseală de la căldură. Vorbim despre risc major pentru creier și pentru organe.

Copiii care iau anumite medicamente au nevoie de mai multă atenție

Pe caniculă, unele tratamente pot crește riscul de insolație, de deshidratare sau pot reduce eficiența medicamentelor. Aici intră tratamente pentru depresie, tensiune, inimă, ADHD și diabet. Dacă ai un copil care urmează astfel de tratamente, merită să fii și mai atentă la semnele de supraîncălzire.

De exemplu, beta-blocantele, diureticele și medicamente precum Ramipril și Losartan pot crește riscul de deshidratare și pot limita felul în care corpul se răcorește. Iar în cazul insulinei injectabile, căldura poate crea două probleme dintr-odată: îi poate accelera absorbția, cu risc de hipoglicemie, și îi poate degrada compoziția, ceea ce o poate face nesigură. Dacă este vorba despre insulină, verificarea aspectului produsului devine esențială.

Două reguli care fac diferența în zilele toride

Prima: nu lași niciodată copilul singur în mașină. Nici pentru un drum scurt la magazin, nici cât timp iei un colet. A doua: păstrezi în casă și în mașină o temperatură de 24-25°C, dacă ai aer condiționat, și alegi haine din fibre naturale, deschise la culoare.

Sunt măsuri mici, dar exact ele taie riscul mare. Iar cifra care merită ținută minte este aceasta: la 34°C afară, o mașină parcată poate ajunge la 52°C în doar 20 de minute.