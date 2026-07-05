Relațiile în care femeia este mai în vârstă decât partenerul său nu mai reprezintă o raritate în showbizul românesc. Exemplele actuale arată diferențe semnificative: 15 ani, 13 ani, 20 de ani, 14 ani. Pentru multe femei, dificultatea nu constă în diferența de vârstă, ci în percepțiile celor din jur, în presupuneri și în întrebarea dacă doi oameni aflați în etape diferite de viață pot construi o relație stabilă.

Mai exact, Paula Chirilă (51 de ani), Elena Ionescu (37 de ani), Anamaria Prodan (53 de ani) și Emilia Ghinescu (47 de ani) trăiesc relații cu bărbați mai tineri cu peste 10 ani. Diferența variază de la 13 ani, în cazul Elenei Ionescu, la 20 de ani, în cazul Emiliei Ghinescu. Aceste exemple nu sunt izolate și nici nu se aseamănă: unele cupluri aleg discreția, altele vorbesc deschis, iar unele pun accentul pe viața de zi cu zi, nu pe vârstă.

Dacă vă întrebați ce contează într-o astfel de relație, răspunsul din poveștile lor este simplu: ritmul în care avansează relația, felul în care cei doi se raportează la expunerea publică și cât de bine fac față comentariilor externe. Vârsta apare imediat în titluri, iar compatibilitatea se observă ulterior, în rutina zilnică.

Paula Chirilă și Daniel Giuvelic au concretizat relația după doar trei luni

Paula Chirilă (51 de ani), actriță, a fost cerută în căsătorie de Daniel Giuvelic (36 de ani), partenerul ei cu 15 ani mai tânăr. Diferența lor este cu 2 ani mai mare decât cea dintre Elena Ionescu și Alex Enache și cu 5 ani mai mică decât în cuplul Emiliei Ghinescu.

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, Antena 1, actrița a povestit că începutul nu a venit fără rezerve.

„De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (…) El era regizor tehnic la teatrul respectiv și și-a aruncat ochii spre mine și a zis «uite-o pe aia». Eram destul de sceptic, l-am întrebat câți ani are și am zis «aoleu».”

Un detaliu ușor de recunoscut aici este că scepticismul inițial nu a oprit relația, dar a adus în discuție exact subiectul care de obicei este evitat. Daniel Giuvelic a explicat, în aceeași emisiune, că s-au mutat împreună după trei luni.

„Ne-am mutat împreună după trei luni. Nu mai avea rost. Eu stăteam mai mult la ea. Aveam un apartament închiriat și zic: «Eu plătesc chirie de luni de zile și nu am călcat pe acolo».”

Pentru un cuplu cu diferență de vârstă, mutarea împreună atât de rapid poate reprezenta un test mai relevant decât orice declarație romantică. În trei luni, vedeți programul real, obiceiurile, nevoia de spațiu și felul în care vă potriviți, odată ce entuziasmul de început dispare.

Elena Ionescu alege discreția, Emilia Ghinescu răspunde direct criticilor

Elena Ionescu (37 de ani), solistă ex-Mandinga, are o relație cu Alex Enache (24 de ani), fotbalist cu 13 ani mai tânăr. Este cea mai mică diferență dintre cele patru exemple, cu 1 an sub relația Anamariei Prodan și cu 7 ani sub cea a Emiliei Ghinescu.

Artista a explicat că nu vrea să transforme relația într-un subiect public înainte de a ști exact încotro merge.

„După cum bine știți sau ați observat, de-a lungul timpului, am fost discretă, cu viața mea personală, asta pentru că nu îmi doresc să se vorbească despre viața mea personală! Sunt cu cineva, de ceva timp, iar ceea ce am postat a fost, așa, pentru mine, cumva, nedorind să dau mai multe detalii, până când nu voi concretiza această relație pentru viitor, adică să mă căsătoresc. Ca așa știți cum e, nu îmi place să se scrie despre persoanele pe care le cunosc sau cu care sunt în relație, în cunoaștere!”

Acest lucru poate fi o abordare utilă: nu orice relație are nevoie de validare publică în faza de început. Uneori, discreția chiar protejează cuplul de presiuni inutile.

Emilia Ghinescu (47 de ani), solistă de muzică populară, trăiește relația cu cea mai mare diferență de vârstă dintre cele patru exemple: partenerul ei, studentul Viorel Neagoe, este cu 20 de ani mai mic. L-a cunoscut la nunta surorii lui. Potrivit Click, cântăreața a ales să răspundă deschis ideii că o astfel de poveste nu ar avea cum să funcționeze.

„Ne-am cunoscut la nunta surorii lui, am cântat la evenimentul respectiv. Nu avem de ce să dăm explicații cuiva. Eu sunt o femeie singură, el e un bărbat singur, nu am intrat în relația nimănui. El e cu 20 de ani mai mic decât mine. E mai ușor să spui că nu are cum să existe iubire, nu are cum să existe o conexiune și nici măcar înțelegere între noi sau compatibilitate, dată fiind diferența de vârstă și că interesele sunt altele. Este mult mai ușor să spui asta.”

Când apare diferența de 20 de ani, judecata socială se manifestă de obicei mai repede decât curiozitatea reală despre modul în care cei doi trăiesc relația. Această situație arată o dublă măsură pe care multe femei o resimt imediat.

Anamaria Prodan pune accentul pe felul în care este omul acasă, nu pe vârsta din buletin

Anamaria Prodan (53 de ani), impresară de fotbal, are o relație cu Ronald Gavril (39 de ani), sportiv cu 14 ani mai tânăr. Diferența este cu 1 an sub cea dintre Paula Chirilă și Daniel Giuvelic și cu 6 ani sub relația Emiliei Ghinescu.

În podcastul realizat de Armean Casian, ea a descris dinamica lor printr-un detaliu foarte concret, din viața de acasă.

„Acasă este miel. Dacă nu ați ști că este boxer, nu ați spune. El știe. Acasă trebuie să-mi fie bărbat, să-mi iubească copiii, să mă iubească pe mine, să ne răsfețe, să ne ajute, să facă să ne simțim bine. În ring, acolo, își descarcă toată nebunia lui, tot ce strânge de la noi, probabil.”

Probabil exact aici se mută discuția relevantă pentru viața de zi cu zi: nu cine este mai în vârstă, ci ce roluri își asumă fiecare, cum se poartă unul cu altul și dacă există grijă concretă, pe lângă atracție.

Un psiholog vede un risc, dar există și un exemplu de peste 40 de ani împreună

Psihologul Radu Leca atrage atenția că unele relații cu diferență mare de vârstă se pot destrăma după ce unul dintre parteneri își atinge obiectivele de stabilitate sau de imagine. El vorbește mai ales despre femei celebre sau care își doresc celebritate.

„La un moment dat, mai ales femeile celebre și cele care își doresc să fie celebre au nevoie de siguranța zilei de mâine, care să le ofere o stabilitate totală, ca ele să poată crea și să poată gândi o structură, care să le permită să ajungă celebre, să fie din nou celebre sau să consolideze ceea ce au. După ce toate aceste elemente sunt realizate, subiectul nu-și mai dorește să continue relația și iese din cuplu. Modul în care este ales un partener de acest tip, care să aibă valoare de victimă susținătoare a unor idealuri, se realizează în felul următor. Se caută și se găsește un om, îndeajuns de modest emoțional, care să accepte o poveste. Poveste care se întreține prin vorbe, evenimente și acțiuni, care propulsează cuplul către o oarecare siguranță. Numai că se observă că, după ce acea siguranță a fost atinsă și cel puțin unul dintre membrii cuplului a ajuns acolo unde dorește, cuplul se destramă. Destrămarea nu numai că aduce bucurie, de ambele părți, dar se vede că cei doi parteneri sunt împliniți unul fără celălalt.”

Exemplele de relații eșuate invocate sunt Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu, cu 11 ani diferență, și Daniela Nane cu Octavian Ene, cu 20 de ani diferență. Tabloul nu este însă univoc. Există și o căsnicie care a trecut de 40 de ani: cea dintre actorul Eugen Cristea și regretata actriță Cristina Deleanu, care era cu 11 ani mai în vârstă decât el.

Eugen Cristea a vorbit despre relația lor într-un registru care spune mai mult decât orice teorie despre șansele unui cuplu: „Am iubit-o foarte mult, ne-am respectat, nu eram în certuri. Chiar nu suportam să-mi zică cineva ceva rău despre ea, îi aduceam mereu flori, le puneam în vaza de pe masă, și acum, după decesul ei, mi-am păstrat acest obicei. Pe noi ne legase și această mare pasiune, teatrul…Eu simt că legătura noastră a rămas și de dincolo de lumi. Îi simt prezența în casă, îmi apare în vis. Simt că mă veghează.”

Peste 40 de ani împreună, comparativ cu relații aflate acum la început sau în consolidare, reprezintă un detaliu semnificativ care rămâne relevant după toate discuțiile despre vârstă.