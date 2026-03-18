Actorul Patrick J. Adams, cunoscut din serialul „Suits”, a dezvăluit cum noul său proiect, „The Madison”, a ajuns să reflecte în mod neașteptat o tragedie personală. Proba pentru rol a venit chiar în prima zi petrecută la cabana familiei, preluată împreună cu soția sa (actrița Troian Bellisario) după moartea tatălui său vitreg.

O coincidență incredibilă

Pentru actorul canadian, totul a început într-un moment de tranziție. Tocmai preluase, alături de soția sa, cabana familiei din Ontario, un loc plin de amintiri, după decesul tatălui său vitreg. Decizia a venit firesc, după ce mama sa a simțit că nu mai poate întreține singură proprietatea.

„Mama mea și tatăl meu vitreg, Andy, aveau acest loc frumos la care mergeam de 20 de ani și unde își petreceau verile”, explică Adams. „Și este destul de izolat și îndepărtat, și trebuie să știi cum să ai grijă de el. Pentru că el a murit, mama a spus: «Nu pot să o fac. Nu o voi face singură». Iar Troian și cu mine am vorbit și am zis: «Cred că ar trebui să încercăm».”

Chiar în prima lor zi acolo, a primit o audiție pentru un serial creat de Taylor Sheridan („Yellowstone”), numit „The Madison”, despre o familie care se confruntă cu pierderea patriarhului. Cum vine asta? „Când am înregistrat proba, nici măcar nu aveam scenariul, deci nu înțelegeam încă cât de similară era povestea. Deci nu a fost suprarealist în acel moment, pentru că atunci am primit doar câteva scene de filmat și o idee vagă despre subiect. Dar apoi, pe măsură ce a devenit mai real, mi-au trimis scenariul și am rămas șocat: «O, Doamne, asta este exact ce am trăit în ultimii doi ani»”, mărturisește actorul.

El adaugă că destinul joacă un rol important în cariera sa. „Ajungi să te implici în lucrurile în care ar trebui să te implici, și asta s-a dovedit adevărat pentru mine, și cu siguranță pare să fie cazul și cu această distribuție. Fiecare aduce o experiență de viață foarte particulară care, cred eu, informează ceea ce trebuie să facă pe ecran.”

Lecții despre doliu și izolare

Serialul, care îi are în rolurile principale pe Michelle Pfeiffer și Kurt Russell, explorează dinamica unei familii zdruncinate de o moarte subită. Stacy Clyburn (Pfeiffer) este o femeie bogată din Manhattan a cărei lume se prăbușește când soțul ei, Preston (Russell), moare într-un accident de avion în Montana. Patrick J. Adams joacă rolul ginerelui său, Russell.

Iar temele serialului au rezonat puternic cu propria sa experiență. „Cred că mi-a atras atenția asupra ușurinței cu care putem dori să facem lucrurile singuri, cum pot eu să vreau să fac lucrurile singur”, spune el. „Sunt un introvertit și cred că toți suntem, în felul nostru, niște izolatori în lumea în care trăim. Și cred că lucrul care ne face să ne izolăm sunt sentimentele dificile. Trăim într-o lume în care, atunci când lucrurile sunt foarte grele, vrem să ne liniștim, să ne facem mici, să intrăm în telefon, să ne distragem și să ne anesteziem. Și mi-a plăcut ce a avut de spus acest serial despre asta, anume că ești mort dacă încerci să faci așa. Acele lucruri care crezi că te servesc și te ajută nu îți sunt de niciun folos într-un moment în care ai cu adevărat nevoie. Așa că această familie este pusă într-o lume nouă, precară și curajoasă, în care Stacy spune practic: «Asta e. Trebuie să ne conectăm».”

O realizare dură, dar necesară.

„Trecusem deja prin propriul meu proces de doliu și îmi găsisem calea spre asta, care a fost: «Trebuie să fiu mai conectat cu familia mea în mod regulat. Viața este scurtă și trebuie să facem asta împreună». Dar când am citit scenariul, mi-a devenit atât de clar”, a completat Adams.

O poveste de familie, nu un alt western

Deși fanii lui Taylor Sheridan se așteaptă la peisaje spectaculoase din Montana, Adams subliniază că „The Madison” este diferit. E drept că peisajele sunt acolo, dar focusul este altul. V-ați fi gândit vreodată că un serial de-al lui Sheridan poate fi atât de intim?

„[Această poveste] este cu adevărat despre o familie. Nu că toate serialele lui nu ar fi despre o familie, dar ele se extind în multe alte direcții. Acesta este un serial care se ocupă cu adevărat de familie, de relațiile dintre ei, și cam atât”, explică el. „[Este] mult mai personal, mult mai tăcut într-un fel, dar imens prin faptul că abordează idei foarte, foarte mari despre ce ne unește și cum suferim.”

Primele trei episoade ale serialului au avut premiera pe Paramount pe 14 martie, iar a doua parte a fost lansată pe 21 martie. O veste bună pentru fani este că sezonul al doilea a fost deja filmat, deși data lansării nu a fost încă anunțată.

Pfeiffer va intra în istorie

După săptămâni de promovare de la Londra la New York, Patrick J. Adams, care tocmai a devenit tată pentru a treia oară, este plin de laude pentru colegii săi de platou. El este convins că performanța lui Michelle Pfeiffer va rămâne în analele televiziunii.

„Acesta este unul dintre cele mai frumoase seriale pe care le-am văzut vreodată filmate. Michelle Pfeiffer este la un alt nivel. Michelle și Kurt împreună sunt la un nivel complet diferit. Performanța ei în acest serial va intra în cărțile de istorie”, declară Adams. „Și sunt atât de onorat să fiu în preajma lor.”