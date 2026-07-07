Mesajele aparent tandre, flirtul disponibil oricând și senzația că cineva vă ascultă neîncetat nu mai aparțin doar filmelor SF. Partenerii romantici bazați pe inteligență artificială au intrat deja în viața cotidiană, iar odată cu ei a apărut și o întrebare incomodă pentru multe cupluri: unde se termină experimentul digital și unde începe infidelitatea.

Potrivit Independent. Un sondaj efectuat pe 1.815 adulți canadieni arată că aproximativ jumătate consideră folosirea unui astfel de companion de către partener drept infidelitate, iar circa trei sferturi spun că ar reacționa negativ.

Numărul aplicațiilor de parteneri AI a crescut cu 700% între 2022 și 2025. Este o expansiune rapidă într-o zonă care atinge direct intimitatea. Character.AI, una dintre aplicațiile populare, a raportat aproximativ 20 de milioane de utilizatori activi lunar în 2025. În plus, 21% dintre utilizatorii de AI romantic spun că preferă această „experiență de suflet pereche” interacțiunii cu un partener real. Pentru un cuplu, asta poate însemna că o parte din atenție și investiție emoțională se mută în altă parte.

Un alt detaliu spune mult despre felul în care este perceput acest comportament chiar de cei care îl au: aproape două treimi dintre utilizatorii de parteneri romantici AI și-au ținut secretă utilizarea față de partener. În multe relații, tensiunea nu pornește doar de la aplicație, ci de la ascunderea ei, de la energia emoțională investită acolo și de la comparațiile care pot apărea în viața de zi cu zi.

De ce acest subiect sensibil apasă pe butonul infidelității

Pentru mulți oameni, problema nu se reduce la contact fizic. Când partenerul caută validare, flirt sau confesiune intimă într-un spațiu paralel, gestul poate fi perceput la fel de grav ca folosirea unei aplicații de dating sau a webcammingului. Sondajul canadian a surprins exact această reacție: răspunsurile negative față de companionii romantici AI au fost la fel de puternice ca în cazul aplicațiilor de dating și al webcammingului.

În SUA, cel puțin unul din șase adulți a interacționat măcar o dată cu un partener romantic AI, iar aproximativ o treime au spus că, dacă partenerul lor ar face acest lucru, ar considera-o înșelăciune. Pus lângă datele din Canada, rezultatul arată că subiectul nu mai este privit doar ca o noutate tehnologică ci ca o posibilă sursă de conflict într-o relație angajată.

Ce face aceste aplicații atât de atrăgătoare

Atractivitatea acestor aplicații ține de disponibilitatea lor permanentă și de felul în care pot fi adaptate preferințelor utilizatorului. Ele oferă un sentiment constant de atenție, răspund imediat și creează impresia unei prezențe receptive. Tocmai de aceea pot deveni seducătoare pentru persoane care se simt singure, neascultate sau nemulțumite în relația lor.

Într-un cuplu real, de aici poate începe o comparație nedreaptă. Un studiu realizat pe adulți tineri aflați în relații angajate a arătat că aproape două treimi dintre utilizatorii obișnuiți își doreau ca partenerul lor să se comporte mai mult ca partenerul lor AI. Asta sugerează că așteptările pot deveni mai puțin realiste, iar toleranța față de imperfecțiunile firești ale unei relații umane poate scădea.

Utilizarea acestor companioni nu pare legată doar de divertisment. Datele arată că pentru unii utilizatori relația capătă o încărcătură emoțională suficient de puternică încât să concureze cu interacțiunile din viața reală. Când unul din cinci utilizatori spune deja că preferă experiența oferită de AI unui partener real, discuția nu mai ține doar de tehnologie.

Ce ar merita discutat în cuplu înainte de apariția unei crize

Dacă subiectul apare într-o relație, discuția utilă nu este doar despre interdicții, ci despre limite și nevoi. Contează dacă utilizarea este secretă sau cunoscută, dacă implică flirt ori confesiune emoțională, cât timp se investește acolo și ce anume lipsește din relația reală. Când aproape două treimi dintre utilizatori ascund acest obicei, transparența devine un test important al încrederii.

Datele mai arată că reacțiile nu sunt uniforme. Femeile cisgen au fost de aproximativ două ori mai predispuse decât bărbații cis să considere folosirea partenerilor romantici AI drept înșelăciune. Participanții din Gen Z au reacționat mai negativ decât cei mai în vârstă. În același timp, persoanele aflate în relații non-monogame au fost de aproximativ jumătate mai puțin predispuse decât cele din relații monogame angajate să vadă aici infidelitate.

Unde se poate rupe conexiunea dintre dumneavoastră

Riscul major nu este doar gelozia. Poate fi și pierderea intimității reale, atunci când atenția, tandrețea sau vulnerabilitatea se mută într-o relație digitală mereu comodă. Dacă unul dintre parteneri începe să compare constant relația reală cu una programată să răspundă perfect, celălalt ajunge să se măsoare cu un standard imposibil.

Judecata morală asupra acestui comportament diferă și în funcție de valori. Conservatorismul social și religiozitatea mai ridicate au fost asociate cu judecăți mai puternice de infidelitate. Participanții mai la dreapta spectrului politic au fost mai predispuși să considere utilizarea partenerilor romantici AI ca înșelăciune. Asta înseamnă că două persoane pot intra în aceeași relație cu granițe foarte diferite fără să le fi discutat vreodată.

Poate cel mai important semnal este acesta: 21% dintre utilizatorii de AI romantic preferă deja interacțiunea cu companionul digital în locul unui partener real, iar într-un alt studiu aproape două treimi dintre utilizatorii obișnuiți și-ar dori ca partenerul lor să semene mai mult cu versiunea AI. În acel punct, miza nu mai este doar noutatea tehnologică, ci distanța care începe să se adâncească între doi oameni.