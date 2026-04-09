Prezent în urmă cu câteva săptămâni la Gala Premiilor Literare Bookzone, un eveniment la care au participat mii de oameni, Părintele Pimen de la Muntele Athos a oferit câteva sfaturi prețioase pentru români, în special pentru perioada postului Paștelui. Într-o discuție purtată într-o pauză a evenimentului, acesta a explicat care este, în viziunea sa, calea spre a deveni mai buni.

Privitul în oglindă, primul pas spre schimbare

Dar cum ajungem acolo, pe bune? Părintele Pimen consideră că schimbarea începe cu o analiză personală, nu cu judecarea celor din jur. E drept că e mai simplu să vedem paiul din ochiul altuia, însă lucrurile stau puțin diferit dacă vrem o transformare reală.

„Ca să devenim mai buni, nu trebuie să judecăm pe ceilalți, să nu ne uităm ce face lumea și ce spune lumea. Să ne uităm mai des în oglindă la noi, ce facem noi”, a declarat Părintele Pimen Vlad.

Acesta a continuat, subliniind că exemplul personal este cel mai puternic instrument de a-i influența pozitiv și pe cei din jur. „Ce fac eu pentru a mă schimba în primul rând pe mine? Și dacă eu mă schimb pe mine și devin mai bun, îi schimb și pe cei din jurul meu. Și atunci lucrul ăsta deja, e ca și cum aș zice, îmi fac misiunea mea prin viața mea, devenind mai bun. Dacă eu sunt exemplu rău, orice aș spune la ceilalți, nu schimb pe nimeni cu nimic.”

Totul pleacă de la noi.

„Intotdeauna totul pleacă de la noi. Să devenim mai buni, să păstrăm legătura cu Dumnezeu, spovedanie, împărtășanie și mersul la biserică. Și atunci toată viața noastră devine frumoasă”, a mai adăugat el.

Sfaturi clare pentru perioada postului

Pentru că discuția a avut loc în contextul apropierii Postului Mare, sfaturile au vizat și această perioadă specială. Dincolo de abținerea de la mâncare, accentul cade pe faptele bune și pe grija față de sufletul aproapelui.

„Să avem un mic program de rugăciune, să ținem postul automat, să ne spovedim, să ne împărtășim. Si să fim foarte atenți în legătura cu ceilalți. Să nu rănim pe nimeni, prin tot ce putem”, a mai spus Părintele Pimen. atenție la fapte și la cuvinte.

Peste 60.000 de români au votat la Gala Bookzone

Evenimentul la care a participat Părintele Pimen Vlad a avut loc în luna februarie la Opera Națională București. Gala Premiilor Literare Bookzone (aflată la a treia ediție) a reunit autori, lideri de opinie și cititori pasionați, confirmând din nou că literatura adună oamenii în jurul ideilor și al dialogului autentic. Iar cele mai apreciate lucrări au fost desemnate în șase categorii, pe baza voturilor exprimate de peste 60.000 de români.

Câștigătorii celor șase categorii

Voturile celor peste 60.000 de cititori au desemnat câștigătorii acestei ediții. Iată care sunt cele mai apreciate cărți ale anului:

Cea mai apreciată carte de ficțiune: Râul înghețat – Ariel Lawhon

– Ariel Lawhon Cel mai apreciat roman de dragoste: Regele furiei – Ana Huang

– Ana Huang Cel mai apreciat roman thriller: Secretul secretelor – Dan Brown

– Dan Brown Cel mai apreciat roman fantasy / SF: Alchemised – SenLinYu

– SenLinYu Cea mai apreciată carte de nonficțiune – categoria dezvoltare: Poți și meriți mai mult – Irina Binder

– Irina Binder Cea mai apreciată carte de nonficțiune – categoria cunoaștere: Fericirea e în actul următor – Marius Manole

Alături de Părintele Pimen Vlad, pe scenă au urcat și alte nume importante, precum Lavinia Bărlogeanu, Dr. Mihai Craiu, Dr. Gheorghe Cerin, Prof. Constantin Dulcan și Gașpar György. Aceștia au abordat teme esențiale pentru societatea contemporană, de la echilibru interior și sănătate mentală la relații, sens personal și dezvoltare.