Medicamentele de tip GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, au fost prezentate la congresul mondial ASCO ca fiind asociate nu doar cu scăderea în greutate, ci și cu un risc mai mic de cancer și de răspândire a metastazelor. Este o informație care schimbă puțin discuția: nu mai vorbim doar despre kilograme, ci despre sănătate pe termen lung.

Mai precis, pacienții care au folosit aceste tratamente au avut un risc cu 31% până la 50% mai mic de a dezvolta metastaze în tumorile de plămâni, sân, ficat sau colon. Cum datele disponibile nu compară aceste procente cu un tratament standard unic și nici cu trialuri gândite special pentru prevenția cancerului, mesajul util pentru tine este altul: semnalul este promițător, dar nu este un motiv să vezi aceste injecții ca pe o protecție garantată împotriva cancerului.

Dacă ai avut impresia că obezitatea ține doar de estetică sau de voință, partea cu adevărat importantă începe aici. În România, aproape două treimi dintre oameni sunt supraponderali sau obezi, iar obezitatea este deja legată de cel puțin 13 tipuri de cancer. Asta înseamnă că discuția despre slăbit nu este una de imagine, ci una de risc real pentru sănătate.

As.univ.dr. Sorina Ispas, medic primar diabet, nutriție, boli metabolice, explică foarte clar de ce contează această schimbare de perspectivă.

„În România, obezitatea este încă privită adesea ca o problemă de voință sau de estetică, nu ca o boală cronică complexă, asociată cu inflamație sistemică persistentă, rezistență la insulină și dezechilibre hormonale. Astăzi știm că obezitatea reprezintă un factor de risc major pentru cel puțin 13 tipuri de cancer, inclusiv cancerul colorectal, mamar postmenopauză, endometrial, hepatic, pancreatic și renal. Prin urmare, tratamentul obezității nu înseamnă doar scădere în greutate, ci și reducerea riscului de complicații cardiovasculare, metabolice și oncologice pe termen lung.”

Cele mai urmărite tipuri de cancer: plămâni, sân, ficat și colon

Aici sunt cele mai clare semnale prezentate până acum: plămâni, sân, ficat și colon. Nu înseamnă că medicamentele vindecă aceste cancere și nici că le previn sigur. Înseamnă că, în grupurile analizate, persoanele care au folosit GLP-1 au avut mai puține metastaze decât altele, iar asta a atras atenția cercetătorilor.

Iar legătura are sens și prin ce știm deja despre greutate. Obezitatea este un factor de risc major pentru cel puțin 13 cancere, inclusiv cancerul mamar după menopauză, endometrial, hepatic, pancreatic și renal. Dacă greutatea este controlată mai bine, pot scădea și unele mecanisme care întrețin boala, cum sunt inflamația persistentă și rezistența la insulină.

Potrivit Libertatea, efectele benefice ale acestor medicamente au fost analizate pe milioane de oameni, iar rezultatele au apărut în reviste medicale importante. Asta dă greutate semnalului. Numai că tipul de studii contează enorm când tragi o concluzie pentru viața ta.

Datele încurajează, dar nu dovedesc prevenția cancerului

As.univ.dr. Sorina Ispas spune direct că entuziasmul trebuie ținut în echilibru cu prudența.

„Rezultatele recente sunt extrem de interesante, deoarece sugerează că agoniștii receptorilor GLP-1, utilizați în prezent pentru diabet și obezitate, ar putea oferi beneficii care depășesc controlul glicemiei și scăderea în greutate. Consider că aceste rezultate schimbă modul în care privim tratamentul obezității. Nu mai vorbim doar despre kilograme în minus, ci despre o posibilă reducere a riscului pentru boli cardiovasculare, diabet și chiar anumite tipuri de cancer.”

Dar aceeași specialistă pune și frâna necesară. „Datele disponibile sunt promițătoare, însă trebuie interpretate cu prudență. Cele mai multe rezultate provin din studii observaționale pe baze de date foarte mari, nu din studii clinice randomizate concepute special pentru prevenția cancerului. Totuși, asocierea nu înseamnă cauzalitate, iar în prezent nu putem afirma că aceste medicamente previn cancerul sau metastazele.”

Pe românește, ce iei de aici? Că nu este cazul să ceri un tratament doar pentru că ai citit despre un posibil efect anti-cancer. Mesajul corect este că aceste medicamente nu par să crească riscul global de cancer, iar asta contează mult ca siguranță. Dar dovada fermă pentru prevenție încă nu există.

Dr. Sorina Ispas rezumă exact acest punct: „Concluzia principală este una prudentă: aceste medicamente nu par să crească riscul global de cancer, ceea ce este un mesaj important de siguranță. Totuși, meta-analiza nu demonstrează ferm că GLP-1 previn cancerul, deoarece majoritatea trialurilor incluse nu au fost concepute special pentru prevenția oncologică, iar durata de urmărire a fost limitată. Putem spune că datele actuale sunt încurajatoare, dar avem nevoie de studii prospective, pe termen lung, dedicate acestui obiectiv.”

Nu începe tratamente cu Ozempic sau Wegovy fără indicație medicală

Ozempic și Wegovy, ambele cu semaglutidă, sunt deja folosite pentru diabet de tip 2 și pentru gestionarea greutății, cu administrare săptămânală. Faptul că sunt cunoscute și că se vorbește mult despre ele nu le face potrivite pentru oricine.

Dr. Oana Parlițeanu, medic diabet, nutriție, boli metabolice, avertizează fără ocolișuri:

„Pacienții care iau aceste medicamente fără indicația medicului și fără un bilanț de evaluare preliminar, riscă apariția unor probleme grave de sănătate, cum ar fi: pancreatita, colecistita, cancerul tiroidian sau sarcopenia.”

Dar există și un pas practic, foarte simplu, dacă vrei să deschizi subiectul la consultație. Nu pleca de la întrebarea „îmi prescrieți Ozempic?”, ci de la tabloul complet: greutate, analize, eventual diabet de tip 2, istoricul tău și obiectivul real. Asta te ajută să afli dacă tratamentul are sens pentru tine sau dacă ar trebui început cu altceva.

Și alimentația rămâne parte din ecuație. Tratamentele pentru obezitate trebuie combinate cu regim alimentar, iar dr. Ispas recomandă modelul farfuriei Harvard în locul piramidei alimentare clasice. Adică o abordare mai clară și mai ușor de aplicat zi de zi, nu doar o listă rigidă de interdicții.

Ce nu a fost anunțat încă? Costul exact și disponibilitatea comparată în România pentru aceste tratamente nu sunt precizate în datele publicate până acum, iar planurile concrete pentru studii clinice randomizate dedicate special prevenirii cancerului nu au fost detaliate. Faptul care rămâne este acesta: semnalul nou de la ASCO privește un risc cu 31% până la 50% mai mic de metastaze în cancerele de plămâni, sân, ficat și colon la pacienții care au folosit GLP-1.