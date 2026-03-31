Olivia Munn a atras toate privirile la New York. Actrița a participat luni seară la premiera sezonului doi al serialului „Your Friends & Neighbors”, unde a purtat o creație a brandului de lux american Fforme, din colecția de toamnă 2025.
Eleganță destructurată pe covorul roșu
Stilizată de Yael Quint, ținuta purtată de Olivia a fost o rochie maxi, albă, cu elemente de deconstrucție. Piesa vestimentară avea bretele subțiri și un decolteu jos, rotunjit și fluid. Dar ce anume a făcut această ținută atât de specială? Sub linia bustului, elemente ușor franjurate au adăugat textură, un motiv care s-a regăsit și pe tivul și conturul rochiei. Silueta tip coloană a conferit întregului look o notă de „quiet luxury”.
Iar look-ul a fost completat minimalist. Actrița a optat pentru bijuterii simple, delicate, în timp ce coafura și machiajul au pus accentul pe naturalism, evitând o abordare accentuată.
O colecție inspirată de Alber Elbaz
Rochia purtată de Munn și-a făcut debutul pe podium la New York Fashion Week în februarie 2025. Colecția este curatoriată de directorul de creație Frances Howie (designer care și-a perfecționat stilul lucrând pentru Alber Elbaz la Lanvin și Stella McCartney). Aceasta a reușit să creeze o linie de haine moderne, sofisticate, cu accente artizanale, la un preț bun, după cum au remarcat criticii.
Designerul a dezvăluit și sursa de inspirație din spatele acestei abordări. „Ceea ce am învățat de la [Alber] a fost această lejeritate a atingerii, care ține de poezia a ceva ce rămâne puțin neterminat”, a declarat Howie.
O alegere deloc întâmplătoare.
60 de metri de panglici cusute manual
Și totuși, dincolo de filozofia designului, detaliile tehnice sunt cele care impresionează. Hai să vedem ce a ieșit în evidență. Printre punctele forte ale colecției s-au numărat „marginile nefinisate ale unei superbe rochii-coloană ivorii cu bretele spaghetti și 60 de metri de panglici franjurate manual pe un palton bleumarin statement”. Până la urmă, detaliile de genul ăsta fac diferența între o haină oarecare și una de lux.
Ce este „Your Friends & Neighbors”?
Proiectul pentru care Olivia Munn a pășit pe covorul roșu, „Your Friends & Neighbors”, urmărește povestea unui fost manager de fonduri speculative. Acesta recurge la o viață de spărgător, vizându-și prietenii și vecinii bogați, pentru a menține stilul de viață al familiei sale. Serialul, în care mai joacă Jon Hamm și Amanda Peet, va avea premiera vineri pe Apple TV.