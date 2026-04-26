O tânără de 25 de ani din Illinois, Lexi, trăiește alături de 20 de axolotli și trage un semnal de alarmă pentru toți cei care se gândesc să cumpere un astfel de animal de companie. Popularitatea acestor amfibieni a explodat recent, în mare parte datorită jocului video Minecraft, însă realitatea îngrijirii lor este mult mai complicată și costisitoare decât pare la prima vedere.

Moda din Minecraft, coșmar în realitate

Totul pleacă, se pare, de la un joc. Axolotlii au devenit extrem de populari după ce au fost introduși în Minecraft, iar mulți tineri și-au dorit imediat unul în viața reală, fără să se gândească la consecințe. Lexi, care a ajuns să conducă și un centru de salvare pentru aceste creaturi, explică fenomenul : „Este ca o modă. Oamenii îi văd în Minecraft și îi vor, dar nu fac nicio cercetare despre cum să aibă grijă de ei.”

Dar ce se întâmplă când personajul virtual devine o responsabilitate reală, care are nevoie de condiții speciale pentru a supraviețui? Din păcate, nu de puține ori, entuziasmul dispare rapid și animalele ajung să fie abandonate.

Recomandari Google schimbă regulile jocului ce se întâmplă cu datele tale personale

Cât costă, de fapt, un axolotl?

Dincolo de aspectul simpatic, costurile sunt deloc de neglijat. Pregătirea unui mediu adecvat pentru un singur axolotl poate ajunge la 200 de lire sterline, adică aproximativ 1150 de lei. Iar asta e doar începutul. Costurile inițiale acoperă acvariul (de cel puțin 75 de litri), un sistem de răcire pentru a menține apa la temperatura ideală de 16-18°C și filtrele necesare.

Și, hai să fim serioși, cheltuielile nu se opresc aici. Întreținerea lunară, care include hrana specializată precum viermi de sânge și râme, poate costa între 40 și 50 de lire sterline, echivalentul a 230-290 de lei. O sumă considerabilă pentru un animal de companie considerat de mulți o simplă curiozitate.

Un angajament pe 15 ani

Și nu e vorba doar de bani. Mulți cumpărători impulsivi omit un detaliu esențial: speranța de viață a acestor creaturi. „Oamenii nu realizează că este un angajament pe viață. Ei pot trăi până la 15 ani,” subliniază Lexi.

Recomandari O fetiță de 10 ani a găsit un axolotl mexican rar în timp ce se juca sub un pod

Asta înseamnă responsabilitate.

Numai că realitatea din teren arată complet diferit. Tânăra povestește că ajunge să fie copleșită de numărul celor care vor să scape de ei. „Primesc mesaje în fiecare zi de la oameni care vor să renunțe la axolotlii lor. Este sfâșietor.”

Sfaturi pentru viitorii proprietari

Iar pentru cei care se gândesc serios la un astfel de animal, Lexi are un avertisment clar și direct: „Nu sunt animale de companie pentru începători. Necesită multă muncă și bani.” Pe lângă temperatura strict controlată a apei și dieta specifică, axolotlii sunt sensibili la lumină și se stresează ușor dacă mediul lor nu este perfect. Orice greșeală îi poate îmbolnăvi rapid.

Recomandari Linh Mai puiul de elefant de 254 kg a fost prezentat in sfarsit publicului

Ironia sorții? În timp ce popularitatea lor explodează în captivitate, în sălbăticie axolotlii sunt pe cale de dispariție, fiind o specie critic amenințată, care mai supraviețuiește doar în câteva lacuri de lângă Mexico City.