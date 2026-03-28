Un studiu recent arată cifre de-a dreptul șocante. O pereche de șosete purtată o singură zi poate adăposti între 8 și 9 milioane de bacterii, în timp ce un tricou abia adună 83.000. Iar dacă știai ce trăiește, de fapt, în șosetele tale după o singură purtare, probabil te-ai gândi de două ori înainte să le mai iei pe tine a doua zi.

De ce miros picioarele de fapt

Picioarele noastre sunt un adevărat rai microscopic pentru bacterii și ciuperci. Găzduiesc până la 1.000 de specii diferite, iar diversitatea fungică de pe tălpi este mai mare decât în orice altă zonă a corpului uman. Pielea piciorului conține și una dintre cele mai mari concentrații de glande sudoripare. Iar transpirația este hrană pentru microbi, care se delectează și cu celulele moarte ale pielii.

Mirosul neplăcut? E doar produsul rezidual al acestui festin bacterian. De exemplu, bacteria Staphylococcal hominis produce un alcool din transpirație care miroase a ceapă stricată. În schimb, Staphylococcus epidermis generează un compus cu miros de brânză. Mai există și Corynebacterium, care creează un acid descris ca având un miros asemănător cu cel de capră.

Șosetele, un paradis bacterian

Și totul devine și mai complicat din cauza șosetelor. Acestea captează transpirația, creând un mediu și mai propice pentru bacteriile care produc mirosuri. V-ați fi gândit că bacteriile pot supraviețui pe bumbac până la 90 de zile? Practic, dacă refolosești șosetele nespălate, nu faci decât să permiți bacteriilor să se înmulțească și mai mult.

Pe lângă bacteriile normale de pe piele, șosetele adună și microbi din mediul înconjurător, cum ar fi de pe podeaua de acasă, de la sală sau de pe jos, de afară. Profilul speciilor arată că în șosete se găsesc și patogeni potențiali precum Aspergillus, Candida și Cryptococcus, care pot provoca infecții respiratorii și intestinale.

Riscuri reale dincolo de miros

Dar microbii nu stau locului. Se pot transfera pe orice suprafață cu care intră în contact – pantofi, pat, canapea sau podea. Asta înseamnă că șosetele murdare pot răspândi ciuperca ce provoacă piciorul atletului (o infecție contagioasă a pielii de pe și dintre degetele de la picioare). Tocmai de aceea, persoanele cu această afecțiune nu ar trebui să împartă niciodată șosetele sau pantofii cu alții și ar trebui să evite să meargă desculțe prin vestiare sau băi comune.

Ce trăiește în șosete ajunge, inevitabil, să colonizeze și pantofii. Acesta este motivul pentru care nu e indicat să porți aceeași pereche de încălțăminte mai multe zile la rând. Trebuie să îi lași timp transpirației să se usuce complet pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.

Cum speli corect șosetele pentru a fi în siguranță

Spălarea corectă este, clar, esențială. Dacă picioarele tale nu miros neobișnuit de tare, este suficient să speli șosetele în apă caldă, la 30-40°C, cu un detergent blând. Numai că nu toate bacteriile și ciupercile vor fi eliminate prin această metodă.

Pentru o igienizare completă, folosește un detergent care conține enzime și spală la o temperatură de 60°C. Enzimele ajută la desprinderea microbilor de pe țesătură, iar temperatura ridicată îi ucide. E drept că există și șosete antimicrobiene, care conțin metale grele precum argintul sau zincul, sau cele din bambus, care permit o mai bună aerisire. Acestea ar putea fi o excepție de la regula purtării unice.

Dacă spălarea la temperaturi joase este singura opțiune, călcarea șosetelor cu un fier fierbinte cu aburi (care poate atinge 180-220°C) este mai mult decât suficientă pentru a ucide orice bacterie reziduală și pentru a inactiva sporii oricărei ciuperci, inclusiv cea care provoacă piciorul atletului.