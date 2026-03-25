Gătitul acasă, cel puțin o dată pe săptămână, poate reduce riscul de demență la persoanele în vârstă cu până la 30%. Iar pentru cei care abia se apucă de gătit, beneficiul este și mai mare, ajungând la o scădere a riscului de până la 70%. Acestea sunt concluziile surprinzătoare ale unor cercetători japonezi, în urma unui studiu care a durat șase ani și a monitorizat aproape 11.000 de bărbați și femei cu vârsta de peste 65 de ani.

Beneficii clare, mai ales pentru începători

Studiul arată o legătură directă între frecvența gătitului și sănătatea creierului. cu cât gătești mai des, cu atât riscul de a dezvolta boli neurodegenerative scade. Cercetătorii au subliniat un aspect deosebit de interesant. „Riscul de demență a scăzut pe măsură ce oamenii au gătit mai frecvent, iar beneficiile gătitului au fost deosebit de semnificative pentru cei cu abilități scăzute de gătit, adică cu puțină experiență în bucătărie”, au precizat aceștia într-o declarație.

E drept că descoperirile sunt de natură observațională, dar se potrivesc perfect cu cercetările actuale despre practicile care pot încetini progresia bolii Alzheimer și a altor forme de demență.

Femeile și bucătarii iscusiți

Analiza a scos la iveală și diferențe bazate pe gen și experiență. Femeile, care sunt de aproape două ori mai predispuse să sufere de Alzheimer, au înregistrat un risc de demență cu trei procente mai mic decât bărbații atunci când gătesc de la zero o dată pe săptămână. Și bucătarii mai experimentați au prezentat un risc mai mic în comparație cu novicii.

Numai că, pentru cei deja iscusiți, cercetătorii au notat că „frecvența gătitului nu a redus riscul de demență mai mult”.

Femeile și persoanele cu experiență în bucătărie au avut tendința de a găti mai multe mese acasă. „Crearea unui mediu în care persoanele în vârstă pot găti poate fi importantă pentru prevenirea demenței”, au adăugat cercetătorii.

De ce funcționează, pe bune?

V-ați gândit vreodată că tocatul legumelor poate fi un exercițiu pentru creier? Gătitul este atât o sursă bună de activitate fizică, cât și un stimulent excelent pentru minte. Acest proces necesită organizarea ingredientelor, urmarea unei rețete, improvizare, amestecare, tăiere și utilizarea tuturor simțurilor. Pe lângă asta, este adesea o activitate socială, care ajută la menținerea creierului activ și întârzie debutul bolii Alzheimer.

Mai mult, gătitul poate îmbunătăți sănătatea mintală și stima de sine, conform grupului australian Forward with Dementia.

O chestiune de identitate

Dincolo de cifre, impactul este și unul emoțional. Suzanne Fitzsimmons, asistentă medicală și fost instructor în îngrijirea geriatrică terapeutică la Universitatea din Carolina de Nord Greensboro, a explicat perfect acest lucru. „Gătitul are o semnificație puternică pentru adulții în vârstă,” a spus ea. „Pentru unii, poate fi o parte integrantă a sentimentului de auto-valoare și identitate.”

Datele pentru acest studiu (care a urmărit sănătatea cognitivă până în 2022) au provenit din chestionare parte a Studiului Japonez de Evaluare Gerontologică. Din cei peste 10.000 de pacienți incluși, 1.195 de persoane au dezvoltat demență, iar cazurile de demență ușoară nici măcar nu au fost luate în calcul.