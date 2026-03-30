Redacția Lyla.ro a intrat în posesia unei documentări ample care, la prima vedere, promitea un subiect de interes. Numai că, după o analiză amănunțită, conținutul acesteia se dovedește a fi complet lipsit de informații concrete, fapte sau citate relevante pentru publicul nostru. Lucrurile stau, așadar, puțin diferit față de așteptări.

O sursă fără substanță

Documentul primit, deși voluminos, conține exclusiv texte repetitive despre politici de confidențialitate și utilizarea modulelor cookie. Acestea sunt prezentate într-o multitudine de limbi, de la Afrikaans și catalană până la vietnameză și zulu. E drept că diversitatea lingvistică este impresionantă, dar dincolo de asta, nu există absolut niciun detaliu faptic. Niciun nume, nicio cifră, nicio declarație care să poată constitui baza unui articol de presă nu a putut fi extrasă din materialul analizat.

Întrebări fără răspuns

Și ce faci ca jurnalist atunci când promisiunea unei știri se lovește, de fapt, de un zid de text tehnic și legalist? V-ați gândit vreodată la asta? Am încercat să găsim orice detaliu, oricât de mic, care ar putea oferi o pistă. În zadar. Materialul (care menționează termeni precum „spam, fraud, and abuse”) pare a fi mai degrabă o eroare de transmitere sau o colecție de termeni și condiții standard, nicidecum o documentare pentru un subiect de presă.

Situația este, pe bune, una inedită.

Sunt menționate opțiuni precum „Accept all” și „Reject all”, specifice bannerelor de consimțământ online, alături de trimiteri către politici de confidențialitate și termeni de serviciu. Practic, este textul pe care cu toții îl ignorăm când navigăm pe internet, nu o sursă de știri.

Transparență înainte de toate

În lipsa oricărei informații verificabile sau a unui subiect real, am stat în cumpănă. Puteam ignora documentul sau puteam alege calea transparenței. Am ales a doua variantă. Considerăm că este datoria noastră să informăm cititorii nu doar atunci când avem o știre de senzație, ci și atunci când demersurile noastre jurnalistice ajung într-un punct mort.

asa ca, în spiritul onestității față de cititorii noștri, am decis să nu inventăm o poveste acolo unde nu există. Absența informației este, în acest caz, singura știre reală.