După 27 de ani dedicați exclusiv machiajului, NYX Professional Makeup face un pas major și intră oficial în zona de îngrijire corporală. Brandul tocmai a anunțat lansarea colecției Fat Oil Body, o mișcare inspirată de succesul viral al gamei de produse pentru buze cu același nume, marcând prima dată în istoria sa când produsele trec dincolo de linia maxilarului.

De la buze la întregul corp

Este o premieră absolută. Dacă numele Fat Oil vă sună cunoscut, nu e o coincidență. Noua linie de bodycare se bazează pe popularitatea imensă a gamei pentru buze, extinzând conceptul de la machiaj la ritualuri complete de înfrumusețare pentru tot corpul.

O colecție cu 12 produse noi

Și nu-i chiar așa, nu vorbim despre o singură loțiune aruncată pe piață. NYX vine cu un arsenal complet de 12 produse, de la uleiuri strălucitoare și unturi de corp la spray-uri parfumate și loțiuni hidratante. Toate produsele sunt infuzate cu ulei de avocado și vitamina E, concepute pentru a hrăni pielea în profunzime.

Patru game de arome pentru orice dispoziție

V-ați gândit vreodată cum ar fi să vă asortați parfumul corpului cu starea de spirit? NYX a structurat colecția în patru profiluri distincte de arome, fiecare cu produsele sale specifice, pentru ca rutina de îngrijire să se potrivească perfect cu starea ta de spirit.

Sugar Baddie: O aromă gurmandă de prăjituri cu vanilie și frișcă, disponibilă sub formă de Ulei de Corp, Spray de Corp, Loțiune de Mâini & Corp și Unt de Corp.

O aromă gurmandă de prăjituri cu vanilie și frișcă, disponibilă sub formă de Ulei de Corp, Spray de Corp, Loțiune de Mâini & Corp și Unt de Corp. Caramelt Mami: Un miros bogat de caramel și cremă de fistic, disponibil ca Ulei de Corp cu sclipici bronz, Spray de Corp și Unt de Corp cu sclipici auriu.

Un miros bogat de caramel și cremă de fistic, disponibil ca Ulei de Corp cu sclipici bronz, Spray de Corp și Unt de Corp cu sclipici auriu. Coconut Cutie: Un mix tropical de cocos și piersică, care include un Ulei de Corp, un Spray de Corp și o Mască tip șervețel pentru fese (Butt Sheet Mask).

Un mix tropical de cocos și piersică, care include un Ulei de Corp, un Spray de Corp și o Mască tip șervețel pentru fese (Butt Sheet Mask). Juicy Boo: Un amestec citric de clementină și mango, disponibil ca Ulei de Corp pentru strălucire și Spray de Corp.

O strategie pentru Generația Z

Mișcarea nu este deloc întâmplătoare. Iar Denee Pearson, Președintele Global al Brandului NYX, explică viziunea din spatele acestei extinderi: „NYX Professional Makeup a fost întotdeauna un brand care depășește limitele artei și ale exprimării de sine. Pe măsură ce frumusețea evoluează, vedem că comunitatea caută noi modalități de a-și exprima creativitatea dincolo de machiajul tradițional al feței.”

Pearson a adăugat că noua colecție este o modalitate de a consolida legătura cu publicul tânăr. „Colecția Fat Oil Body ne permite să aprofundăm povestea brandului în rândul publicului Gen Z. Prin extinderea uneia dintre cele mai iubite francize ale noastre, avem ocazia de a oferi publicului nostru noi moduri de a celebra arta prin textură, parfum, strălucire și exprimare de sine pe întregul corp.”

Dar, până la urmă, când le putem cumpăra? Colecția Fat Oil Body este deja disponibilă online pe site-ul oficial, nyxcosmetics.com. Pentru cei care preferă să testeze produsele în magazin, acestea vor ajunge la comercianții din Marea Britanie și SUA începând cu 1 mai.