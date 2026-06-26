Dispozitivele de beauty pentru acasă au intrat de ceva timp în rutina multora dintre noi, dar noul Medicube Booster Pro X2 vine cu o promisiune care atrage imediat atenția: rezultate mai puternice, inspirate de tratamentele estetice din Seul, fără drumuri la clinică. Modelul a fost lansat în SUA luni, 16 iunie, iar până joi, 26 iunie, costă 239 de dolari, față de prețul original de 299 de dolari.

Pe scurt, reducerea este de 60 de dolari, adică aproximativ 20% sub prețul standard. Iar diferența față de prima generație nu stă doar în marketing: Booster Pro X2 vine cu șase moduri, față de patru pe modelul original care a devenit viral în 2024 și a fost lăudat inclusiv de Hailey Bieber și Sir John. Dacă te uiți la astfel de gadgeturi ca la o investiție de rutină, asta contează mai mult decât simplul nume nou.

Cele șase moduri ale Booster Pro X2

Noul dispozitiv folosește o combinație de tehnologii electrice, cu forme de undă și frecvențe diferite pentru fiecare setare, plus terapie cu lumină LED. Modurile sunt alimentate în principal de microcurenți, iar ideea din spate este simplă: același aparat încearcă să acopere mai multe nevoi ale pielii, de la textură la fermitate.

Concret, ai Air Shot pentru pori și textură, Booster pentru hidratare și absorbția produselor, Derma Shot pentru fermitate și contur facial, Microcurrent pentru lifting și elasticitate, Mask pentru o absorbție mai bună a măștilor tip șervețel și AI mode, care oferă recomandări personalizate prin aplicația AGE-R pentru utilizatoarele care vor să își adapteze setările după nevoi și preferințe. Dacă ai simțit vreodată că un singur dispozitiv facial face doar un lucru și apoi ajunge într-un sertar, aici brandul încearcă exact să rezolve problema asta.

În imaginile de mai jos se vede și estetica foarte curată, de gadget premium, care l-a făcut ușor de împins în zona de produs viral, nu doar util.

Rezultatele promise și acuratețea studiilor

Cea mai spectaculoasă cifră vine pentru Air Shot: reducerea porilor cu 31,4%, potrivit studiilor clinice citate pentru acest mod. Booster promite beneficii de hidratare și absorbție a produselor menținute până la 24 de ore. Derma Shot este poziționat pentru definirea maxilarului, obrajilor și zonei de sub ochi, iar Microcurrent pentru textura pielii din zona liniilor frunții, liniilor de zâmbet și a ochilor.

Numai că datele trebuie citite cu puțină atenție. Studiile clinice au fost făcute de Medicube prin Global Institute of Dermatological Sciences din Coreea de Sud, pe perioade de 14-15 zile și cu 20-22 de participanți. Asta înseamnă că vorbim despre rezultate pe termen scurt și pe eșantioane mici, nu despre dovezi independente, mari, urmărite luni întregi. E util de știut mai ales dacă te tentează să cumperi aparatul pentru o problemă anume și aștepți transformări spectaculoase.

Potrivit Allure, dispozitivul nu este aprobat de FDA, la fel ca prima generație. Asta nu înseamnă automat că nu funcționează, ci că nu este considerat similar unui produs deja aprobat în SUA pentru siguranță. Cu alte cuvinte, promisiunea e interesantă, dar nu e același lucru cu validarea medicală completă.

Integrarea Booster Pro X2 în rutina zilnică

Aici vine partea prietenoasă pentru viața reală: în afară de Air Shot, recomandat pentru folosire de două sau trei ori pe săptămână, celelalte moduri pot fi utilizate zilnic. Și, foarte practic, o voce robotică îți spune ce mod ai selectat și la ce nivel de intensitate ești. Brandul a adăugat și un al șaselea nivel de intensitate după feedback-ul clienților, dar recomandarea rămâne să începi cu Nivelul 1 pe toate modurile.

Dar cel mai important pentru integrarea în rutină este alt detaliu: Booster Pro X2 nu cere cumpărarea unor produse suplimentare de la brand pentru a conduce electricitatea, așa cum se întâmplă la alte dispozitive cu microcurenți. Funcționează cel mai bine cu o cremă hidratantă pe bază de gel. Asta înseamnă mai puțină bătaie de cap și costuri mai ușor de controlat după achiziție.

Dacă ar fi de tradus totul într-o rutină simplă, ordinea logică este după curățare și împreună cu un produs hidratant tip gel sau cu o mască șervețel, dacă alegi modul Mask. Pentru cineva care are deja serumuri și creme preferate acasă, acesta e unul dintre puținele detalii care pot face diferența între un gadget folosit constant și unul abandonat după două săptămâni.

Opiniile experților despre noul gadget Medicube

Marisa Garshick, medic dermatolog certificat în New York City, a explicat de ce microcurenții au ajuns atât de populari în zona de lifting non-invaziv.

„Se crede că, din moment ce microcurenții au demonstrat că ajută la vindecarea rănilor și la reducerea inflamației, aceștia ar putea, de asemenea, să promoveze producția de colagen și elastină pentru a ajuta la fermizarea și strângerea pielii.”

Mona Gohara, medic dermatolog certificat în Hamden, Connecticut, spune că diversitatea modurilor este unul dintre argumentele forte ale dispozitivului.

„Poate permite abordarea unei varietăți de preocupări ale pielii, în funcție de modul selectat.”

Iar feedback-ul editorilor de beauty merge în aceeași direcție, dar cu o observație utilă pentru cine are toleranță mai mică la senzațiile electrice. Jessica Cruel, redactor-șef Allure, a spus: „Acesta este cel mai puternic dispozitiv pe care l-am folosit vreodată.” Tot ea a adăugat că „un nivel mediu de setare mi-a făcut mușchii să se contracte (într-un mod bun)”. Sarah Han, editor comerț Allure, a remarcat: „Modul microcurent este cel mai puternic pe care l-am încercat vreodată… Pot vedea literalmente mușchii din maxilarul meu fiind stimulați.”

Considerații importante înainte de achiziție

Sunt și câteva întrebări la care, momentan, nu există răspuns complet în datele publicate. Nu au fost anunțate contraindicațiile specifice, nu este precizat dacă anumite componente trebuie înlocuite periodic și nu au fost prezentate studii clinice independente pentru siguranță și eficacitate pe termen lung. Nici experiențele utilizatorilor cu piele sensibilă sau cu afecțiuni cutanate specifice nu sunt detaliate până acum.

Si tocmai de aceea achiziția are sens mai ales dacă îți dorești un gadget de întreținere și susținere a rutinei, nu un înlocuitor al consultațiilor dermatologice sau al tratamentelor făcute în cabinet. Dacă ai piele reactivă, sensibilitate mare la active sau o condiție dermatologică deja cunoscută, lipsa acestor clarificări ar trebui pusă pe lista ta de verificare înainte de checkout.

Oferta de 239 de dolari este valabilă până joi, 26 iunie, iar prețul standard anunțat pentru Medicube Booster Pro X2 este de 299 de dolari.