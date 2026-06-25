Dacă ai în congelator Nutella Croissant cumpărat din Lidl sau Kaufland, merită să te uiți chiar azi pe ambalaj. Autoritățile din România, împreună cu Ferrero România, au retras preventiv de la vânzare un lot din cauza unui risc potențial de prezență a unui fragment metalic care ar fi putut ajunge în produs în timpul fabricației.

În cifre, este vizat un singur lot: L126Z39, cu termen de valabilitate până în 6 mai 2027. Asta înseamnă că nu este o retragere a întregii game și nici a tuturor produselor Nutella Croissant congelat, ci strict a produselor care au aceste date pe etichetă. Iar produsele pot fi returnate până în 15 iulie 2026, fără bon fiscal.

Cum identifici produsul retras: lotul L126Z39 și data de valabilitate

Produsul vizat este Nutella Croissant congelat, fabricat de compania italiană Fresystem S.p.A. Cele două repere care contează sunt foarte clare: lotul L126Z39 și termenul de valabilitate 6 mai 2027.

Dacă pe ambalaj apare alt lot, măsura anunțată nu se aplică. Și asta contează, fiindcă retragerea este limitată exclusiv la lotul L126Z39. Nu au fost incluse alte loturi și nici alte produse din aceeași gamă.

Practic, pentru tine pasul util este simplu: nu arunca automat produsul doar pentru că este din aceeași categorie. Verifică eticheta. Dacă vezi codul L126Z39, nu îl consuma și pregătește-l pentru retur.

Returul se face fără bon fiscal în magazinele Lidl și Kaufland

Lotul afectat a fost distribuit în magazinele Lidl și Kaufland din România. Consumatorii îl pot duce înapoi în magazinele din care l-au cumpărat până la data de 15 iulie 2026, fără să fie nevoie de bonul fiscal.

Asta e, de fapt, partea care te ajută cel mai mult dacă ai făcut cumpărături mai demult și nu mai găsești chitanța prin geantă sau prin sertarul cu „acte pe care le păstrăm orice-ar fi”. Produsul poate fi returnat fără dovada cumpărării, ceea ce scurtează mult bătaia de cap.

Numai că informațiile disponibile până acum nu detaliază o procedură separată pentru Lidl și pentru Kaufland, dincolo de faptul că returul se face în magazinele de unde a fost cumpărat produsul. Dacă vrei să eviți un drum în plus, are sens să ai la tine ambalajul intact și să verifici înainte eticheta cu lotul.

Măsura preventivă reduce riscul de fragmente metalice

Măsura a fost luată preventiv, nu după apariția unor cazuri confirmate. Până acum, nu au fost raportate situații în care consumatorii să fi găsit corpuri străine în produsele comercializate.

Dar exact aici este miza. Un risc potențial de fragment metalic nu este genul de lucru pe care să îl tratezi cu „probabil e în regulă”. Retragerea înainte să apară incidente este, pentru consumatori, varianta cea mai sigură. Pentru producător și comercianți, asta înseamnă retururi și o lovitură de imagine. Pentru tine, înseamnă că merită să verifici produsul chiar dacă ambalajul pare perfect.

Potrivit Cancan, retragerea a fost decisă tocmai pentru acest risc posibil apărut în procesul de fabricație, nu pentru un defect deja confirmat la raft. Diferența este importantă: nu e motiv de panică, dar este motiv clar să nu consumi produsul dacă se încadrează în lotul anunțat.

Pași concreți pentru a returna croissantele Nutella afectate

Primul pas: verifici codul lotului și data-limită de consum. Al doilea pas: dacă apare L126Z39 și termenul 6 mai 2027, nu mai folosești produsul. Al treilea pas: îl duci înapoi la Lidl sau Kaufland, în funcție de locul din care l-ai cumpărat, până în 15 iulie 2026.

Și, foarte important, nu este nevoie de bon fiscal. Pentru multe dintre noi, asta face diferența între „lasă că văd eu când am timp” și un retur pe care chiar îl rezolvi.

Dacă ai mai multe produse similare în congelator, verifică-le pe toate unul câte unul. Fiind vorba despre un singur lot, este posibil să ai produse din aceeași gamă care nu sunt afectate.

Ce știm despre măsurile viitoare ale companiei Ferrero România

Ferrero România a retras voluntar lotul L126Z39 de Nutella Croissant congelat, fabricat de Fresystem S.p.A. Datele publicate până acum nu precizează ce măsuri suplimentare de control al calității ar urma să fie implementate după acest incident.

Dar ce știm este suficient pentru o decizie practică acum: verifici eticheta, oprești consumul dacă produsul este din lotul vizat și îl returnezi în termen. Restul produselor din gamă nu sunt incluse în retragere.

Termenul-limită anunțat pentru retur este 15 iulie 2026, iar lotul afectat este doar L126Z39, cu data de valabilitate 6 mai 2027.