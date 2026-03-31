Modelul Air Jordan 6, pantoful sport cu care Michael Jordan a câștigat primul său campionat, primește o nouă versiune inedită în această vară. Noul Air Jordan 6 Retro „Sashiko” combină pielea premium cu detalii elaborate din denim și o tehnică de broderie japoneză veche de secole.

Ce aduce nou modelul „Sashiko”

La prima vedere, pantoful impresionează prin combinația de culori Pale Ivory/Multi-Color/Work Blue/White. Partea superioară este realizată predominant din piele de culoarea fildeșului (Pale Ivory), însă detaliile sunt cele care fac, de fapt, toată diferența. Inserțiile de sub piele și porțiunile de pe călcâi și limbă sunt fabricate din denim Work Blue, element ce dă și porecla acestui model.

O tehnică de broderie cu istorie

Numele „Sashiko” nu este deloc întâmplător.

Acesta face referire la o metodă tradițională de cusut din Japonia, ale cărei origini datează din anii 1600. Inițial, tehnica era folosită pentru a repara și a întări hainele, însă, în timp, a evoluat într-un detaliu decorativ apreciat pentru modelele sale unice. Pe noul Air Jordan 6, broderia apare sub forma unor linii verticale pe panourile laterale și mediale. Iar pe călcâi și pe protecția pentru șireturi de pe limbă, designul devine și mai complex, cu forme de X care înconjoară logo-ul clasic Jumpman.

Nu e prima oară pentru Nike

Să fim serioși, Nike nu e chiar la prima întâlnire cu acest stil. Compania a mai lansat în trecut și alte modele cu accente sashiko, printre care un SB Dunk Low Pro și un Air Jordan 4. Ba chiar, tehnica a fost popularizată la nivel global de un colectiv viral din Japonia, Sashiko Gals. V-ați fi gândit că până și Tim Cook, CEO-ul Apple, a purtat o pereche de Nike Vomero Plus personalizată de acest grup la deschiderea magazinului Apple din Ginza din 2025? Colectivul a devenit faimos și pentru personalizarea pantofilor de la New Balance.

Lansare și preț

O dată exactă de lansare pentru Air Jordan 6 Retro „Sashiko” nu a fost încă confirmată, dar perechea este așteptată să apară în această vară.

Numai că există o mică problemă.

Lansarea este programată a fi una exclusivă pentru piețele de peste ocean (un așa-numit overseas-exclusive launch), deci va fi mai greu de găsit în Europa. Prețul de retail nu a fost nici el anunțat, dar mai multe informații ar trebui să apară în curând. Pentru colecționari, codul de stil al modelului este IR7255-110.