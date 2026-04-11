Prima colaborare dintre designerul britanic J.L-A.L și Puma a generat un val de interes uriaș. Modelul de sneakers Cell Geo 1, cu un preț de 190 de dolari, s-a vândut aproape instantaneu din majoritatea magazinelor, lăsând mulți fani cu ochii în soare.

Un design inspirat de mobilierul antic

La prima vedere, ai putea crede că e un sneaker obișnuit. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Inspirat de mobilierul din piele antică, modelul are un aspect special, patinat, obținut printr-o tehnică de finisare personalizată. Pantoful vine cu un strat de vopsea special, menit să se estompeze în timp și să dezvolte o patină unică odată cu purtarea. Practic, devine al tău. Pe bune, cum să nu-ți placă ideea?

Cele doua variante de culoare Midnight si Umbre

Modelul J.L-A.L x Puma Cell Geo 1 este disponibil în două variante de culori. Prima este „Umbre”, o combinație între un maro „Cocoa Bean” și o nuanță mai deschisă, iar a doua este „Midnight”, care amestecă negrul cu albastru marin. Iar baza pentru acest design este silueta Cell Geo de la Puma, construită în jurul tehnologiei de amortizare Cell de la brandul german din Herzogenaurach. Spre deosebire de versiunile standard, care folosesc plasă și piele întoarsă, colaborarea mizează pe o construcție integrală din piele, pentru un look mai elegant.

Pret de 190$ si stocuri limitate

Prețul de retail a fost stabilit la 190 de dolari. Și, după cum era de așteptat, ambele variante de culoare s-au epuizat rapid de pe puma.com și din stocurile multor retaileri. V-ați gândit deja unde să-i căutați? Totuși, mai există o șansă. O selecție limitată de mărimi încă se mai găsește pe j-la-l.com, Footpatrol, Bstn și Atelier New York.

Ce faci daca nu mai gasesti marimea ta

Soluții există.

Dar pentru cei care nu și-au găsit mărimea în magazinele menționate, piața secundară rămâne o opțiune viabilă. Perechile sunt deja listate pe platforme precum GOAT și StockX, e drept că la un preț probabil mai mare.

Colaborarea cu Puma nu este singura mișcare notabilă a brandului J.L-A.L (fondat de designerul britanic Jean-Luc a. Lavelle, cunoscut pentru detaliile tehnice și conceptuale) din ultima perioadă, acesta având în portofoliu parteneriate și cu Hoka sau ROA. Recent, label-ul a lansat și modelul Shin Loafer, disponibil pe maro și negru, cu o construcție dintr-o singură bucată de piele texturată. Acești mocasini costă 476 de dolari și pot fi cumpărați direct de pe j-la-l.com, în mărimi selectate.